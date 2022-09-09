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  4. Kayıp olarak aranıyordu, cesedi sulama kanalından çıktı! 'İçine kapanıktı'

Kayıp olarak aranıyordu, cesedi sulama kanalından çıktı! 'İçine kapanıktı'

09.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalında yosuna takılmış halde bir kadın cesedi bulundu. Kayıp başvurusu yapılarak aranan genç kadının 18 yaşında, adının da Yaren olduğu belirtildi. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Yaren Arslan'ın içine kapanık ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürüldü.

Kayıp olarak aranıyordu, cesedi sulama kanalından çıktı! 'İçine kapanıktı'

Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde 6 Eylül günü saat 03.00 sıralarında sulama kanalında çırpınıp yardım isteyen genç kızı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kanalda arama yaptı, ancak sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, kadının cansız bedenini, düştüğü yere yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yosuna takılmış halde buldu.

Bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı. İlk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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İÇİNE KAPANIK PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Yapılan otopside cesedin, aynı gece evden ayrılan, bir daha da ulaşılamayan Yaren Arslan'a ait olduğu tespit edildi. İçine kapanık ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Arslan’ın ailesinin sabah saatlerinde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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