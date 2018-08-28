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Kayıp sürücü 4 ay sonra yeniden aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Tokat'ta, 4 ay önce hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan sürücünün bulunması için çalışma yürütülüyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 4 ay önce hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan sürücünün bulunması için yeniden çalışma gerçekleştiriliyor.

AFAD ekipleri, ailesinin başvurusu üzerine, kayıp sürücü Ayhan Cebe'nin bulunması amacıyla botla çaya girerek, arama tarama çalışması yaptı.

Çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Niksar'dan Reşadiye'ye giden Ayhan Cebe'nin kullandığı 60 RG 322 plakalı ticari araç, Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında, 25 Nisan'da yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na devrilmişti. Suya gömülen aracın üzerine çıkan Mustafa Cebe yaralı kurtarılmıştı.

Cebe'nin araçta 2 kişi daha olduğunu söylemesi üzerine çalışmalara devam eden ekipler, kaza yerinin yaklaşık bir kilometre uzağında 62 yaşındaki Nazile Cebe'nin cesedine ulaşmıştı.

Ayhan Cebe'nin bulunması için sürdürülen çalışmalardan ise sonuç alınamamıştı.

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