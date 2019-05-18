Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen İbrahim Çekmez, 3 gün önce tarlasına gitti. Mahalleli tarafından en son tarlada ağaç keserken görülen Çekmez'den bir daha haber alınamadı. Yakınları Çekmez'e ulaşamayınca, dün polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de katıldığı arama çalışmalarında İbrahim Çekmez'in üzerine giydiği kazak, ağaca asılı bulundu.

Bu bölgede yoğunlaşan ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından aramalara ara verdi. Çalışmaların, bu sabah yeniden başlayacağı belirtildi.

(DHA)

