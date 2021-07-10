Kaymakamlık sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte soru ve cevapları…

Adaylar da kaymakamlık sınavının soru ve cevap anahtarına bakarak, verdikleri yanıtlara göre ortalama puanlarını hesaplıyor. Genel kültür ve genel yetenek testinden oluşan sınavda, toplamda 100 soru soruldu.

KAYMAKAMLIK SINAVI SORULARI CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan kaymakamlık sınavına ilişkin soru cevap kitapçığı henüz paylaşılmadı. Kitapçık yayınlandığında haberimizde yer alacak.

10 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat saat 10.15'te başlayan kaymakamlık sınavı için adaylara 150 dakika (2,5 saat) verildi. 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Ankara'da düzenlendi.

KAYMAKAMLIK SINAV SORULARI!

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 2021 Kaymakamlık sınavında adaylara 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi ile 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi uygulandı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkçe (14), Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ve Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : İdare Hukuku (18), Anayasa Hukuku (13), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kaymakamlık sınav sonuçları 12 Ağustos 2021’de açıklanacak.



