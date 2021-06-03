Kaymakamlık sınavı geç başvuru günü ne zaman? İşte kaymakamlık sınavı geç başvuru ücretleri

Kaymakamlık sınavı geç başvuru gününde başvuru yapan adayların ödeyeceği sınav ücreti değişiyor. Ücret, aday başvuruyu yaptıktan sonra yatırılmalıdır. Adaylar "Kaymakamlık sınavı geç başvuru günü ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte kaymakamlık sınavı geç başvuru ücretleri...
Sınava girecek adaylar için geç başvuru günü 10 Haziran 2021 olarak belirtildi. Bu günde başvuru yapan adaylar sınav ücretini yüzde 50 fazla olarak yatırmak zorundadır. Söz konusu tutar 375 TL'ye denk gelmektedir.
Geç başvuru gününde başvuru yapacak adayların sınav ücretini, aynı gün 23.59'a kadar yatırması gerekmektedir. Ücret, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki e-İŞLEMLER'de yer alan ödemeler kısmından yapılacaktır, banka veya kredi kartı ile ödeme yapılabilir.
Söz konusu günde başvuru yapan, talep edilen sınav ücretini kendisine verilen süre içerisinde yatıran adayların https://ais.osym.gov.tr sitesinden, başvuru süresi sona ermeden başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir. Aynı zamanda başvuru bilgilerini yazıcıdan çıktı almalı ve gerekli görüldüğü takdirde kullanmak üzere saklamalıdır.
Adaylar banka şubesinden veya ATM'den sınav ücreti ödememelidir. Ödemenin, adayın sınava başvurusu tamamlandıktan sonra yapılması gerekmektedir. Ödeme sürecinde meydana gelen sorunlardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu değildir. İlk önce başvuru bilgileri kayıt edilmeli ardından da söz konusu ücret ödenmelidir.
Eğer aday başvurusunu yapar ve sınav ücretini kendisine verilen süre içerisinde ödemezse, başvuru tamamlanmaz. Aynı zamanda başvuru bilgileri silinir, iptal edilir, salon atamaları yapılmaz ve bu adaylara Sınav Giriş Belgesi verilmez.
2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu'na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın;
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/KYMK/kilavuz26052021.pdf
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