Kaymakamlık sınavı geç başvuru günü ne zaman? İşte kaymakamlık sınavı geç başvuru ücretleri

Kaymakamlık sınavı geç başvuru gününde başvuru yapan adayların ödeyeceği sınav ücreti değişiyor. Ücret, aday başvuruyu yaptıktan sonra yatırılmalıdır. Adaylar "Kaymakamlık sınavı geç başvuru günü ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte kaymakamlık sınavı geç başvuru ücretleri...

KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN? İŞTE KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

Sınava girecek adaylar için geç başvuru günü 10 Haziran 2021 olarak belirtildi. Bu günde başvuru yapan adaylar sınav ücretini yüzde 50 fazla olarak yatırmak zorundadır. Söz konusu tutar 375 TL'ye denk gelmektedir.

Geç başvuru gününde başvuru yapacak adayların sınav ücretini, aynı gün 23.59'a kadar yatırması gerekmektedir. Ücret, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki e-İŞLEMLER'de yer alan ödemeler kısmından yapılacaktır, banka veya kredi kartı ile ödeme yapılabilir.

Söz konusu günde başvuru yapan, talep edilen sınav ücretini kendisine verilen süre içerisinde yatıran adayların https://ais.osym.gov.tr sitesinden, başvuru süresi sona ermeden başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir. Aynı zamanda başvuru bilgilerini yazıcıdan çıktı almalı ve gerekli görüldüğü takdirde kullanmak üzere saklamalıdır.