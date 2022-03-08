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Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay! Boşanır boşanmaz kayınvalidesini bıçakladı

08.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Kayseri'de meydana geldi. Bugün boşanan 31 yaşındaki Yahya Türkmen duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i bıçakla yaraladı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu.

Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay! Boşanır boşanmaz kayınvalidesini bıçakladı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kayseri Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nun bahçesinde meydana geldi. Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı.

ÇÖP ATMAK İÇİN BAHÇEYE ÇIKAN KADINI BIÇAKLA YARALADI

Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi. Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer’i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu.

Olay yerindeki kan izleri pansiyonda görevli kadınlar tarafından temizlendi.

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(DHA)

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