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  4. Kayseri'de çocuk parkını ateşe vermişlerdi! Mahkeme tarafından serbest bırakıldılar

Kayseri'de çocuk parkını ateşe vermişlerdi! Mahkeme tarafından serbest bırakıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 20:16 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının yakılması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.K. (22) ile V.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de çocuk parkını ateşe vermişlerdi! Mahkeme tarafından serbest bırakıldılar

Kocasinan'a bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı'na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saat 10.30 sıralarında benzin dökerek, yangın çıkarmıştı. Alevler, oyun araçlarını sararken, yangını görenler, itfaiyeye haber vermişti. İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını söndürmüştü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, "İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin" dedi. Gökçe Aydemir (10) ise daha önce de aynı parkın yakıldığını belirterek, korktuklarını söyledi. Mahalle sakinleri de ise parkı ateşe verenlerin yakalanmasını istediklerini dile getirdi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının yakılması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.K. (22) ile V.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kocasinan park

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