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Kayseri'de feci kaza! Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya hayatını kaybetti

23.10.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ SPORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı. Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi. Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu belirtildi.

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Otopsi işlemleri süren Kaya'nın cenazesinin Talas ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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