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Kayseri'de iğrenç olay! Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulunan babaya 48 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Kayseri'de kızı T.K.'ye (31), 12 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.K. (57), 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de iğrenç olay! Kızına 12 yıl cinsel istismarda bulunan babaya 48 yıl hapis

Kayseri'de 2007 yılından itibaren babası M.K. tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden T.K., geçen yıl 7 Kasım'da savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K., tutuklanarak cezaevine koyuldu. M.K., hakkında, 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.K., hazır bulundu. Sanık M.K., "Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

48 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.K.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 38 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 48 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"BENİ TACİZ EDEN BU ADAMDIR"

T.K. savcılık ifadesinde, "Beni taciz eden bu adamdır. Artık bıktım. Ne kadar evlilik yaptıysam sorumlusu babamdır. Benim hayatımı mahveden bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum" demişti.

(DHA)


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