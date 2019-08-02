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Kayseri'de korku dolu anlar! Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Kayseri'de Ömer A. (40), kucağına aldığı 1,5 yaşındaki kızıyla 5 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Korku dolu anlar yaşatan Ömer A., 20 dakika süren ikna çabaları sonrası indi.

Kayseri'de korku dolu anlar! Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Ahmetpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı Meydan İş Merkezi'nde meydana geldi. Bunalıma giren Ömer A., eşi ve kızını yanına alarak iş merkezinin 3'üncü katında bulunan serbest muhasebe bürosuna girdi. Burada bir süre duran Ömer A., daha sonra çocuğunu kucağına alarak pencereye yöneldi ve intihar edeceğini söyledi. Kucağındaki çocuğuyla penceredeki kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada gözyaşı döken kadın, eşinin kolundan tutarak intihardan vazgeçirmek istedi. Eşinin isteğine olumsuz yanıt veren Ömer A., "Bana hemen valiyi çağırın, yoksa intihar edeceğim" diye bağırdı. İş merkezine gelen polisler, Ömer A.'yı ikna etmeye çalıştı. 20 dakika süren ikna çalışması sonrası Ömer A. pencereden indi.

Ömer A., polis tarafından, eşi ve kızı ile birlikte, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Valiliğe götürüldü. Yetkililerle görüştürülen Ömer A., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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(DHA)

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Kayseri intihar

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