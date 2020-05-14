HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de şoke den olay! Üfürükçü kadın okuyup-üfleyerek koronavirüsü yaydı

Kayseri'de şoke den olay! Üfürükçü kadın okuyup-üfleyerek koronavirüsü yaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kayseri'de koronavirüs taşıyıcısı olan ‘üfürükçü’ bir kadın, virüsten koruyacağı iddiasıyla 'okuyup-üfleyerek' tüm mahalleye virüs yaydığı iddia edildi. Kayseri Tabip Odası da yaptığı açıklamada "‘Evde Kal’ Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin” diye uyarıda bulundu.

Kayseri'de şoke den olay! Üfürükçü kadın okuyup-üfleyerek koronavirüsü yaydı

Kayseri'den gelen ve herkesi şoke eden haberi Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya duyurdu. Veli Altınkaya, yerel kayseritelgraf'taki 'Kadın okuyup-üfleyip virüs yaymış' başlıklı yazısında, Kayseri’de virüs taşıyıcısı olan ‘üfürükçü’ bir kadının, insanları okuyup üfleyerek mahallede salgına yol açtığını aktardı.

"MAHALLE HALKI VİRÜSE YAKALANMAMAK İÇİN OKU-ÜFLE DEMİŞ'

Veli Altınkaya yazısında ibretlik olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

  • Kişisel veriler nedeniyle ne mahalle ne de isim vermeyeceğim. Ama siz nere olduğunu anlarsınız. Halen kısmi karantina uygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor.

  • Virüsün bulaştığı isimlerden biri de, ‘okuyup-üflemesi kuvvetli’ olan bir kadın. Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de ‘okuyup-üflemesini’ istiyorlar.

  • O kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi? Evinde durmayıp, maskesini takmadan okuyup-üfleyen kadından medet uman yurdum insanı ne diyeyim sana”

KAYSERİ TABİP ODASI: ÜFÜRÜKÇÜYE GİTMEYİN

Kayseri Tabip Odası yurttaşlara, “Kayseri’de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800. 30 PCR test pozitif vefatımız, 115 şüpheli koronavirüs (test negatif) vefatımız var. AVM’lere gitmeye çok vaktiniz olacak. ‘Evde Kal’ Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin” diye uyarıda bulundu.

addadad

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! İstanbul'da başladıKoronavirüsle mücadelede önemli gelişme! İstanbul'da başladı
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım!

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım!

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Orhan Acar kimdir?

Orhan Acar kimdir?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

18 Mayıs da resmi tatil mi?

18 Mayıs da resmi tatil mi?

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Diğer Haberler
Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı

Vali 'gelmeyin' demişti, gelmediler

Gezi Parkı'nda küçük kıza taciz!

Gezi Parkı'nda küçük kıza taciz! Böyle yakalandılar

ÖSYM, sınav başvuru tarihlerini güncelledi

ÖSYM, sınav başvuru tarihlerini güncelledi

İstanbul'da hafta sonuna dikkat! 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

İstanbul'da hafta sonuna dikkat! 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

'Koronavirüs aşısı için 2 ay içerisinde Türkiye'de klinik deneylere başlanabilir'

Koronavirüs aşısı ile ilgili flaş açıklama! 2 ay içerisinde...

İzmir'de maskeli soyguncu kuyumcudan altın çalarak kaçtı

İzmir'de maskeli soyguncu kuyumcudan altın çalarak kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.