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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mete Soylu 20 saat süren operasyonla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde paraşütle atlayış yaptıktan sonra kayalıklara düşen 27 yaşındaki Mete Soylu, yaklaşık 20 saat süren operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mete Soylu 20 saat süren operasyonla kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, uçak mühendisi Mete Soylu, Hacer Ormanları Soğukpınar yaylası mevkisinde kayalık bölgeden paraşütle serbest atlayış yaptı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden ve kayalık alana düşen Soylu'yu gören vatandaşlar durumu jandarmaya ekiplerine haber verdi.

Yaralandığı öğrenilen paraşütçü ile telefonla irtibat kuran jandarma ekipleri, bölgenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı olay yerine ulaşmada sıkıntı yaşadı. Destek istenen AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri de arazi yapısı nedeniyle yaralıyı bulunduğu yerden indiremedi. Bunun üzerine helikopter desteği talep edildi.

ADANA'YA SEVK EDİLDİ

Mete Soylu, yaklaşık 20 saat sonra olay yerine sevk edilen askeri helikopter yardımıyla ip sarkıtılıp, sedyeye alınarak kayalık alandan kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Soylu, Adana'ya sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Mete Soylu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri paraşüt Mete Soylu

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