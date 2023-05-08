Kaz ayaklarını ve kırışıklıkları yok ederek 10 yaş gençleştiren maske tarifi

Yaşımız ilerledikçe vücudun kolajen üretmesi yavaşlamaya bu da cildimizin esnekliğini kaybetmesine neden oluyor. Esnekliğini kaybeden cildin kırışmasını önlemek için cilt tipinize uygun nemlendirici ve güneş kremi kullanmak büyük önem taşıyor. Evde yapılan basit bir cilt maskesi ciltte botoks etkileri yaratabiliyor. Yaşlılık izlerini silip süpüren bu maske tarifi yumuşacık bir cilt sağlıyor.

BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı bal

1 yumurtanın akı

Uygulanışı