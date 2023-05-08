Kaz ayaklarını ve kırışıklıkları yok ederek 10 yaş gençleştiren maske tarifi

Yaşımız ilerledikçe vücudun kolajen üretmesi yavaşlamaya bu da cildimizin esnekliğini kaybetmesine neden oluyor. Esnekliğini kaybeden cildin kırışmasını önlemek için cilt tipinize uygun nemlendirici ve güneş kremi kullanmak büyük önem taşıyor. Evde yapılan basit bir cilt maskesi ciltte botoks etkileri yaratabiliyor. Yaşlılık izlerini silip süpüren bu maske tarifi yumuşacık bir cilt sağlıyor.
BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 yumurtanın akı
Uygulanışı
- Önce yumurtanın akıyla sarısını ayırarak işe başlıyoruz.
- Bir kaseye ayırdığınız yumurta aklarını iyice çırparak köpürtün.
- Ardından içine iki yemek kaşığı balı ekleyin.
- İki malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra maskeniz hazır.
- Bu maskeyi yüzünüze ve özellikle kaz ayaklarının olduğu bölgeye iyice yedirin.
- 10-15 dakika kadar karışımı yüzünüzde beklettikten sonra ılık suyla iyice temizleyin ve durulayın.
- Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Düzenli kullandığınız takdirde 1 ay içinde cildinizin daha genç bir görünüme kavuştuğunu fark edeceksiniz.