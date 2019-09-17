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Kaza anı MOBESE görüntülerine yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 23:30 | Son Güncelleme

Konya'da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, MOBESE kameralarınca kaydedildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı.

Ilgın otogar köprülü kavşağında, 18 yaşındaki Mustafa Güner'in yaşamını yitirdiği kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, minibüs ile tırın çarpışma anı görülüyor.

- Olayın geçmişi

Ilgın'da 14 Eylül’de meydana gelen kazada, Mustafa Güner idaresindeki 42 AB 628 plakalı minibüs, otogar köprülü kavşağında, Emrah Kılıçer yönetimindeki 42 GV 915 plakalı tır ile çarpışmış, olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Güner'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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