Kaza geliyorum demez: Çok kötü sonuçlara yol açabilir! Prezervatif yırtılırsa ne yapmak gerekiyor?

Toplum yaşanan cinsel problemleri konuşmaktan çekiniyor. Konuşulmayan ama yaşanan birçok problemler meydana geliyor. Bu konularda bilinçli olmak gerekiyor. Cinsel hastalıklardan ve istenmeyen gebeliklerden korunmak adına mutlaka prezervatif kullanmak gerekiyor. Prezervatifler yapıldığı madde nedeniyle veya cinsel pozisyonlar, hız nedeniyle yırtılabiliyor. Prezervatifin yırtılması riskli durumlara yol açıyor. Uzmanlar prezervatifin yırtılması durumunda yapmanız gereken adımları açıklıyor.

PREZERVATİF YIRTILIRSA NE YAPMAK GEREKİR?

Cinsel ilişki esnasında prezervatifin yırtıldığını fark ederseniz, gebelikten korunmayı sağlamak için cinsel aktiviteyi bir an önce durdurmalısınız. Cinsel aktiviteyi zamanında durdurmazsanız, meni partnerinizin vajinasına akacaktır, böylece gebelikten korunma mümkün olmayacaktır. Prezervatif yırtıldığı durumlarda acil korunma yöntemlerinden faydalanmak gerekir.

ERTESİ GÜN HAPI KULLANMANIZA RAĞMEN ADET GECİKEBİLİR

Ertesi gün hapı (ertesi sabah hapı) böyle bir durumda kullanılabilir. Spiral taktırmakta söz konusu durumda yarar sağlar fakat hap kullanmak daha pratik bir yöntemdir ve daha sıklıkla tercih edilmektedir. Bahsi geçen yöntemlerle gebeliğin oluşumu kesinlikle engellenemez ancak %95 oranında korunma sağlamaktadır. Ertesi gün hapı (ertesi sabah hapı) kullanımında gebelik oluşabileceği ihtimali unutulmamalıdır. Bu hapların adet geciktirme etkisi mevcuttur ancak yinede adet döngüsünde gecikme olursa hemen gebelik testi yapılmalıdır.

PREZERVATİF NEDEN YIRTILIR?

Nadiren yaşanan prezervatifin yırtılması durumunda riski en aza indirmek için üzerine gliserin ve özel kayganlaştırıcılar haricinde bir madde sürülmemelidir. Aile planlamasında hem kullanımının pratikliği hem de kolaylıkla ulaşılabilmesi ile sıklıkla tercih edilen korunma yöntemlerinden prezervatiflerde her zaman olmasa da delik ve yırtılma gibi problemler söz konusu olabilmektedir. Çiftler bu ihtimali göz ardı etmeden cinsel ilişkiye girmelidir.

DOĞRU KULLANILMIYOR

Sadece prezervatif yırtılması değil prezervatifin doğru kullanılmaması da yöntemin etkinliğini azaltmaktadır. Halk arasında en çok yapılan yanlış prezervatifin boşalma öncesinde kullanılmasıdır. Prezervatif sadece boşalma öncesi değil ilikiye girmeden önce dikkatle takılmalıdır ve boşalma sonrası penis normal boyutuna gelene kadar kadının vajinasından çıkarılmamalıdır. Prezervatif takılı olan penisin vajinadan çıkarıldığı esnada da titizlikle davranılmalıdır. Dikkatli olunmadığı takdirde prezervatif vajinanın içinde kalabilir.

