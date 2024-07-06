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Kaza mı suikast mi? Türkiye ile Suriye arasındaki olası görüşmelerde kilit isim olacaktı... Luna El Şibil hayatını kaybetti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.07.2024 14:19
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın özel medya danışmanı Luna El Şibil, hayatını kaybetti. Şibil'in şüpheli bir trafik kazasında ölmesi "Kaza mı yoksa suikast mi?" sorusunu akıllara getirdi. Hayatını kaybeden Şibil'in, Türkiye ile Suriye arasındaki olası görüşmelerde önemli bir aktör olması bekleniyordu.

Kaza mı suikast mi? Türkiye ile Suriye arasındaki olası görüşmelerde kilit isim olacaktı... Luna El Şibil hayatını kaybetti

Suriye ile Türkiye arasında ilişkilerde yeni bir döneme girilirken ve Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan karşılıklı olarak ılımlı mesajlar verilmişti. Ülkeler arasında yeniden diyalog ortamının oluşturulması için gerekli adımların atılması planlanırken, o görüşmelerde yer alması beklenen kilit isimlerden biri olan Esad'ın özel danışmanı Luna El Şibil salı öğleden sonra Şam'a giden yollardan birinde trafik kazası geçirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kendisini taşıyan aracın savrularak yoldan çıkması sonucu ağır şekilde yaralanan Sibil, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA MI SUİKAST Mİ?

Olayla ilgili gizemli bir durum olduğu ve zırhlı bir aracın arkadan çarparak arabayı yolun ortasına ittiği yönünde çeşitli haberler yayıldı. Bir başka habere göre ise kendisine çarpan aracın ön kısmında metal bir destek bulunuyordu ve bu da eş-Şibil'in ciddi bir beyin kanaması geçirmesine neden oldu.

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Hayatını kaybeden Şibil'in, Türkiye ile Suriye arasındaki olası görüşmelerde önemli bir aktör olması bekleniyordu. Ayrıca Şibil'in general kocası ise İran destekli Haşdi Şabi tarafından geçtiğimiz günlerde Esad'ın Şam'da bulunan sarayından özel operasyonla tutuklanmıştı.

LUNA ŞİBİL KİMDİR?

1975 yılında Suriye'nin Süveyda kentinde doğan Şibil, 2003-2010 yılları arasında Katar'ın Al Jazeera televizyonunda çalıştı. Dürzi bir aileden gelen Şibil, 2020'den bu yana Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve İletişim Ofisi'nde Esad'ın "Özel Medya Danışmanı" olarak çalışıyordu.

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Express

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Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad
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