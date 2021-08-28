HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kaza sonrası ortalık karıştı! 8 araç zarar gördü, 3 kişi bıçakla yaralandı

Kaza sonrası ortalık karıştı! 8 araç zarar gördü, 3 kişi bıçakla yaralandı

28.08.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında toplamda 8 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araç sahipleri ve vatandaşlar arasında çıkan kavgada arkadaşının otomobilini kontrole giden 1 kişi bacağından bıçakla yaralanırken, 1 kişi de kalçasından yaralandı. Bıçaklı şüphelinin de yaralı olarak kaçtığı belirtildi.

Kaza sonrası ortalık karıştı! 8 araç zarar gördü, 3 kişi bıçakla yaralandı

Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halk Caddesi üzerinde seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı yabancı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen otomobil sürücüsü Vahit O.’yla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle farklı yönlere savrulan otomobiller park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle çıkan gürültüyü duyan vatandaşlar ve araç sahipleri caddeye çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yabancı plakalı otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen sürücünün kaçtığı belirtildi.

ARKADAŞININ ARACINA BAKARKEN BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Park halinde bulunan otomobillerin sahipleri, vatandaşlar ve kazaya karışan sürücüler arasında tartışma çıktı. Vatandaşlardan Fatih Ç. ise arkadaşının otomobilinde bir hasar olup olmadığını kontrol etmek için evden caddeye indiği sırada tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin bıçakla kavgaya karıştığı ve o esnada arada kalan Fatih Ç. bacağından, İsmail K. ise kalçasından bıçaklandı. Şüphelinin kavgadan kaçarken elinden yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

8317cde9-c9d2-4db9-8c43-c96a8836a7bd

8 ARAÇTA MADDİ HASAR

Polis ekipleri meydana gelen kazada yaptığı incelemede 1 motosiklet ve 7 otomobil olmak üzere toplamda 8 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar otoparklara çekildi. Vatandaşlar kaçan sürücüden şikayetçi olmak üzere karakola gitti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şişli’de polis sokaklara indi! Didik didik arandılarŞişli’de polis sokaklara indi! Didik didik arandılar

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Habertürk'te canlı yayını karıştıran sesHabertürk'te canlı yayını karıştıran ses
Akılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybettiAkılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybetti
Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli Pamukkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

Manisa ve Kahramanmaraş'ta feci kazalar: 8 ölü 7 yaralı

Manisa ve Kahramanmaraş'ta feci kazalar: 8 ölü 7 yaralı

Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

BioNTech aşısının 3. dozu vücudu nasıl etkiliyor! Araştırmanın sonuçları paylaşıldı

BioNTech aşısının 3. dozu vücudu nasıl etkiliyor! Araştırmanın sonuçları paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.