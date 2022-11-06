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  4. Kaza yaptı, sinirlenip kendi otomobiline zarar verdi! Şaşkına çeviren anlar kamerada

Kaza yaptı, sinirlenip kendi otomobiline zarar verdi! Şaşkına çeviren anlar kamerada

06.11.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen bir kadın sürücü, otomobiliyle dolmuşa çarptı. Kazada, dolmuştaki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından aracından inen kadın sürücü, hasar gören kendi otomobiline zarar verdi. Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği o anlar kameraya yansıdı.

Kaza yaptı, sinirlenip kendi otomobiline zarar verdi! Şaşkına çeviren anlar kamerada

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, yolcu almak için bekleyen dolmuşa çarptı.

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Savrulup, kaldırıma çıkan dolmuştaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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Kazanın ardından otomobilin kadın sürücüsü, hasar gören aracının sileceklerini söküp, dikiz aynasını kırarak zarar verdi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

(DHA)

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trafik kazası Adana

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