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Kazada kusurlu olsak bile kasko karşılar mı? Kasko 100 kusurlu trafik kazasının hasarını karşılar mı?

12.10.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarpma ya da çarpılma gibi durumlarda kasko, aracınızın hasar masraflarını ana teminatlarıyla ödeme teminatı verir. Kasko temel olarak kendi aracınızın zararını öder. Kasko sigortası genel olarak aracın korunması açısından oldukça geniş kapsamlıdır. Kasko kaza durumunda sigortalı araç kusurlu olsa da masrafları öder. Kazada sigortalı araç kusurlu ise trafik sigortası karşı tarafın hasarlarını öder. Kasko ise sigortalı aracınızın hasar masraflarını karşılar.

Kazada kusurlu olsak bile kasko karşılar mı? Kasko 100 kusurlu trafik kazasının hasarını karşılar mı?

Bir kaza ya da hasar ile karşı karşıya kaldığınız zaman kendi aracınızdaki masrafları karşılayan sigorta şekline kasko sigortası denir. Kazada %100 kusurlu olan sigortalı aracın hasarının kasko tarafından karşılanıp karşılanmayacağı araştırılır. Kasko sigortası, kaza sırasında sigortalı araç kusurlu olsa da masrafları öder. Bir kaza sırasında sigortalı araç kusurlu ise trafik sigortası karşı tarafın hasarlarını öder.

Kasko kendi aracınızdaki hasar masraflarını karşılar. Kısaca kazada kusurlu olmanız kaskonun ödeme yapmasını engellemez. Ancak bazı durumlarda kasko ödeme yapmayacağını bildirebilir. Bu durumlar sigorta şirketi ile sigortalı tarafın anlaşması sonucu hukuksal bir sürecin geçerli olduğu durumlar olabilir.

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Kazada kusurlu olsak bile kasko karşılar mı?

Kaskonun temel çalışma prensibi sigortalı olan arabanızda yaşanan hasarları temin etmektir. Kasko temel olarak çarpışma sırasında sizin aracınızdaki hasarı karşılamak ile yükümlüdür. Yaşanılan kazada kusurlu olan taraf siz olsanız bile kasko sizin aracınızın hasarını karşılar. Karşı tarafta meydana gelen hasarlar ise trafik sigortası tarafından karşılanır. Kasko ve trafik sigortası, sizin ve karşı aracın hasarını karşılayan iki ayrı sigorta türüdür. Hasardan kaynaklı ödemelerinizi sorunsuz bir şekilde yerine getirir.

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Kasko 100 kusurlu trafik kazasının hasarını karşılar mı?

Trafik kazaları yaşanmasını istemesek de çeşitli sebepler nedeniyle kazaların önüne geçmek mümkün olmayabilir. Maddi hasar yaşanan bir trafik kazası sonrası sizi güvence altına alacak iki sigorta çeşidi bulunur. Bunlar "Kasko Sigortası" ve "Zorunlu Trafik Sigortası"dır. Kasko ve trafik sigortasının farklı sigorta türleri olduğu için teminatları da çalışma prensiplerine göre değişiklik gösterir.

Kaza sonrası Tramer (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) tarafından sürücülerin %0 - %50 - %100 gibi oranlarda kaza oranları belirlenir. Sürücülerin sigorta şirketleri tarafından, trafik kazasında tespit edilen kusur oranında tazminat ödemesi yapılır. Kusur oranına göre hasar masrafları karşılanır. Trafik sigortası teminat limitlerine göre ödemeleri gerçekleştirilir. Tamamen kusurlu olan tarafın kasko sigortası varsa zarar masraflarını kasko şirketi karşılar. Aksi takdirde tüm masrafları kendisi ödemek durumunda kalabilir.

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