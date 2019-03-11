HABER

Kazağını yem karma makinesine kaptıran Afgan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kazağını yem karma makinesine kaptıran Afgan işçi hayatını kaybetti.

Kazağını yem karma makinesine kaptıran Afgan hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Üçkuyu köyündeki bir çiftlikte işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Sunnatullah Sıharifi (29), yem karma makinesine düşen kartonu almak isterken kazağını makinenin dişlilerine kaptırdı. Afgan işçinin çığlıklarını duyan çevredekiler, Sıharifi'yi bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sunnatullah Sıharif'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
9 ilden 10 okulun İstiklal Marşı paylaşımı tıklanma rekoru kırıyor9 ilden 10 okulun İstiklal Marşı paylaşımı tıklanma rekoru kırıyor
2019 gelinlik ve abiye koleksiyonları sergilendi2019 gelinlik ve abiye koleksiyonları sergilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir afgan ölüm

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te seyir halindeki tırda yangın

Ekmek teknesi gözleri önünde yandı! 'Ocağımız battı'

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Eşyalı evini soyan kiracısının fotoğraflarını afiş yaparak ifşa etti

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.