HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kazaya giden ambulansın trafikteki zor anları gündem oldu! Emniyet şeridini işgal eden 49 araca ceza kesildi

Kazaya giden ambulansın trafikteki zor anları gündem oldu! Emniyet şeridini işgal eden 49 araca ceza kesildi

08.04.2024 14:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da zincirleme bir kazaya giden ambulans, emniyet şeridini kullananlar nedeniyle zorluk yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Anadolu Otoyolu'nda yaşanan olayda polis ekipleri de, emniyet şeridini kullanan 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari para cezası kesti.

Kazaya giden ambulansın trafikteki zor anları gündem oldu! Emniyet şeridini işgal eden 49 araca ceza kesildi

Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu kesiminde zaman zaman meydana gelen hasarlı veya yaralanmalı trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, duran trafik nedeniyle emniyet şeridini kullanıyor.

AMBULANS KAZAYA ULAŞMAKTA ZORLANDI

Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans ekibi de emniyet şeridini ihlal eden araçlar nedeniyle yaşadıkları zorluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntüde, siren çalan ambulanstan emniyet şeridini ihlal eden araçların yolu açması için yapılan uyarı da yer alıyor.

1

49 ARACA İDARİ PARA CEZASI

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını belirleyen ekipler, 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı.

Ayrıca, emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34 bin 500 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir

Özgür Erdursun’dan bayram mesaisi hesaplaması! Asgari ücretliye 2000 liraya yakın fazla mesai ücreti

Özgür Erdursun’dan bayram mesaisi hesaplaması! Asgari ücretliye 2000 liraya yakın fazla mesai ücreti

 Adana'da 'Çin Aslanı' dehşeti! Bacağını parçaladı

Adana'da 'Çin Aslanı' dehşeti! Bacağını parçaladı

 Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

AK Parti ve Yeniden Refah seçmenleri taşla, sopayla birbirlerine girdi

AK Parti ve Yeniden Refah seçmenleri taşla, sopayla birbirlerine girdi

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da otobüs durağa daldı!İstanbul'da otobüs durağa daldı!
Her şey bir anda oldu! Büyük korku yaşadılar Her şey bir anda oldu! Büyük korku yaşadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen tepkilere AK Parti'den yanıtCumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen tepkilere AK Parti'den yanıt
Anahtar Kelimeler:
Bolu trafik cezası ambulans emniyet şeridi
En Çok Okunan Haberler
Adana'da 'Çin Aslanı' dehşeti! Bacağını parçaladı

Adana'da 'Çin Aslanı' dehşeti! Bacağını parçaladı

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Özgür Erdursun’dan bayram mesaisi hesaplaması! Asgari ücretliye 2000 liraya yakın fazla mesai ücreti

Özgür Erdursun’dan bayram mesaisi hesaplaması! Asgari ücretliye 2000 liraya yakın fazla mesai ücreti

Cemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı

Cemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı

'Can Dalton'dan telefon aldı, kurşun yağmuruna tutuldu

'Can Dalton'dan telefon aldı, kurşun yağmuruna tutuldu

Okulda yaşanan iğrenç olay bir ili salladı!

Okulda yaşanan iğrenç olay bir ili salladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.