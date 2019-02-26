Kazı alanları sergiye çıkıyor

GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, gelecek dönemde 2 sergiyle Türkiye'nin AB'ye kültür köprüsü kurması için çalışma yapacaklarını belirterek, "Berlin ve Londra'da 2 büyük sergi planlıyoruz. Karkamış, Göbeklitepe ve Yenikapı kazıları AB'ye kurulacak kültür köprüsünün en önemli araçları olacak." dedi.

Dursun, Gaziantep'te yapılacak Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlıkları açısından önemli bir günü yaşadıklarını dile getirdi.

Gaziantep'in ve bölgesinin kültürel değerlerinin yanı sıra insani ve beşeri değerler konusunda da çok güçlü olduğunu anlatan Dursun, "Bu toprakların ne kadar cömert olduğunu son olaylarla gördük. Ensar ve muhacirin ne olduğunu Gaziantep gösterdi. Bu değerlerimizi, yaşayan insan hazinemizi her şeyin üzerinde tutuyoruz." diye konuştu.

- Kazı sürelerinin 12 aya uzatılması

Dursun, Anadolu'nun değişik yerlerinde şu an 203 kazı alanının bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda Anadolu'nun değişik yerlerinde 203 kazımız bulunuyor. Ayrıca kurtarma ve yüzey araştırmalarıyla bu sayı 500'ü geçiyor. Bu kazıların 31 tanesi yabancılar tarafından yönetilen kazılar. En çok kazı yapanların başında da ABD'li bilim insanları bulunuyor. Bunların sayısı da 8. Türkiye bu açıdan bakıldığında arkeolojiye verdiği değer açısından çok önemli bir ülke. Türkiye, süreci hızlı yürütmek ve kazıdan çıkarılan eserlerin sayısını artırmak için yeni bir uygulamaya geçmek üzere. 20 bölgede kazı çalışması süresini 12 aya çıkardık. Potansiyeli ve çalışma kapasitemizi artırmış olduğumuz bir döneme girmiş olacağız."