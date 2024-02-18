Kedinin çarptığı çocuktan çatıda halaya... İstanbul'da yaşanan ilginç olaylar kameralara böyle yansıdı!

Bayrampaşa'da bir markete giren kediyi fark eden iş yeri sahibi, kediyi dışarı çıkartmak istedi. İş yeri sahibinin bağırması üzerine korkan kedi kaçmaya çalıştığı sırada, kaldırımda yürüyen ve o esnada marketin önünden geçen çocuğa çarptı.

KEDİNİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YERE DÜŞTÜ

Neye uğradığını şaşıran çocuk, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Kedi, kaçmaya devam ederken, yere düşen çocuk ayağı kalkarak, yoluna devam etti. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇALIŞANLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde, ürünlerin ütülendiği sırada silikon hortum yerinden çıktı. Kablonun yerinden çıkması sonucu çalışanlar büyük panik yaşayarak, kendilerini dışarı attı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansırken, atölye sahibinin ütünün bulunduğu bölüme doğru koşarak, sorunu anlamaya çalıştığı görüldü.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

Taksim'de ise, seyir halindeki nostaljik tramvaya koşarak yetişmeye çalışan bir kişi, tramvaya tutunup binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip yere düştü. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, yere düşen kişiye kimsenin yardım etmediği, görmezlikten gelerek yollarına devam ettiği görüldü.

ÇATIDA HALAY

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına çıkan iki kişi, canlarını tehlikeye atarak halay çekti. Bir arkadaşları da o anları görüntüledi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





