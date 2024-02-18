HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kedinin çarptığı çocuktan çatıda halaya... İstanbul'da yaşanan ilginç olaylar kameralara böyle yansıdı!

Kedinin çarptığı çocuktan çatıda halaya... İstanbul'da yaşanan ilginç olaylar kameralara böyle yansıdı!

18.02.2024 11:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan ilginç olaylar, kameralarca kayıt altına alındı. Marketten koşarak çıkan kedinin çarptığı çocuk yere düşerken, bir tekstil atölyesinde ütünün kablosunun yerinden çıkması sonucu çalışanlar panik yaşadı. Yine, seyir halindeki nostaljik tramvaya koşarak yetişmeye çalışan kişi, dengesini kaybedip yere düşerken, 2 kişinin de çatıda halay çektiği anlar kameralara yansıdı.

Bayrampaşa'da bir markete giren kediyi fark eden iş yeri sahibi, kediyi dışarı çıkartmak istedi. İş yeri sahibinin bağırması üzerine korkan kedi kaçmaya çalıştığı sırada, kaldırımda yürüyen ve o esnada marketin önünden geçen çocuğa çarptı.

KEDİNİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YERE DÜŞTÜ

Neye uğradığını şaşıran çocuk, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Kedi, kaçmaya devam ederken, yere düşen çocuk ayağı kalkarak, yoluna devam etti. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇALIŞANLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde, ürünlerin ütülendiği sırada silikon hortum yerinden çıktı. Kablonun yerinden çıkması sonucu çalışanlar büyük panik yaşayarak, kendilerini dışarı attı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansırken, atölye sahibinin ütünün bulunduğu bölüme doğru koşarak, sorunu anlamaya çalıştığı görüldü.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

Taksim'de ise, seyir halindeki nostaljik tramvaya koşarak yetişmeye çalışan bir kişi, tramvaya tutunup binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip yere düştü. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, yere düşen kişiye kimsenin yardım etmediği, görmezlikten gelerek yollarına devam ettiği görüldü.

ÇATIDA HALAY

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına çıkan iki kişi, canlarını tehlikeye atarak halay çekti. Bir arkadaşları da o anları görüntüledi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'daki facia... Şirketin Türkiye müdürü gözaltına alındıErzincan'daki facia... Şirketin Türkiye müdürü gözaltına alındı
İş yerine kurşun yağdırdı, savunması şaşkına çevirdi!İş yerine kurşun yağdırdı, savunması şaşkına çevirdi!
Seçici hırsız yakayı böyle ele verdi! Çaldığı telefonun modelini beğenmeyip geri verdiSeçici hırsız yakayı böyle ele verdi! Çaldığı telefonun modelini beğenmeyip geri verdi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
En Çok Okunan Haberler
"Erzurumlular uyanık olsun" diyerek uyardı! Yapılanmanın büyüklüğünü anlata anlata bitiremedi: Anneler kızlarını ikram ediyor

"Erzurumlular uyanık olsun" diyerek uyardı! Yapılanmanın büyüklüğünü anlata anlata bitiremedi: Anneler kızlarını ikram ediyor

Kebapçıyı şaşırtan telefon! Bu kez sipariş değil adaylık teklifi geldi

Kebapçıyı şaşırtan telefon! Bu kez sipariş değil adaylık teklifi geldi

Kamyon kamyon şehir dışına taşıyorlar! 55 yıllık rekordan sonra...

Kamyon kamyon şehir dışına taşıyorlar! 55 yıllık rekordan sonra...

Facia göz göre göre geliyorum demiş! İşte toprak kayması öncesinde çekilen 'çatlakların' fotoğrafı

Facia göz göre göre geliyorum demiş! İşte toprak kayması öncesinde çekilen 'çatlakların' fotoğrafı

Ebru Gündeş'in yeni aşkı! Evlilik iddiası gündem oldu

Ebru Gündeş'in yeni aşkı! Evlilik iddiası gündem oldu

İngilizler duyurdu! Süper Lig ekibi satılıyor

İngilizler duyurdu! Süper Lig ekibi satılıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.