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  4. Kedisi ölünce kliniği bastı, veterinere kabusu yaşattı! O anlar kamerada

Kedisi ölünce kliniği bastı, veterinere kabusu yaşattı! O anlar kamerada

03.08.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da A.K. adlı kadın, enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce 4 arkadaşı ile kliniği basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'nu tokatlayarak, darbetti, eşyaları dağıttı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ceren Eroğlu, "İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil" dedi.

Dehşete düşüren olay, önceki gün Çankaya ilçesinde Ceren Eroğlu'nun sahibi olduğu veteriner kliniğinde meydana geldi. A.K., erken doğum yapan kedisi 'Victoria'yı, enfeksiyon kaptığı için veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedaviye alınan kedi, 4 gün sonra öldü. A.K., kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği 4 arkadaşıyla basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'na saldırdı.

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OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

A.K., Eroğlu'na tokat atıp, saçından çekerek ve başına vurarak darbetti. Klinikteki eşyaları da dağıtan A.K., görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde A.K.'nin Eroğlu'nu tokatlayıp, darbetbesi ve eşyaları dağıtması yer aldı.

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TEHDİTLER SAVURDU

A.K.'nin Eroğlu'nu darbederken, "Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım. Demek öyle, al sana klinik" diyerek tehditler savurduğu da duyuldu. Eroğlu'nun şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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'ÖNCE TOKAT ATTI, SONRA DARBETTİ'

Ceren Eroğlu, kedinin erken doğum yapması ardından üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığını, müdahale etmelerine rağmen hayvanı kurtaramadıklarını söyledi.

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Kedinin sahibine bunu anlattıklarını belirten Eroğlu, "Önce telefonda arkadaşımı tehdit ettiler. Ardından ben kliniğe geldikten sonra 5 kişi geldiler. Durumu kedinin sahibini, durumu anlatmak üzere muayene odasına aldım. Ama beni hiç dinlemeden üstüme saldırdı. Önce tokat attı, sonra darbetti. Ardından klinikteki eşyaları fırlattı. O kaosun ortasında arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Sonrasında beraber karakola gittik. Şikayetçi olduk; ama bu anda polisin hiçbir yaptırımı olmadı" dedi.

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'HALA ŞOK İÇERİSİNDEYİM'

Şüphelinin serbest bırakıldığını ve hala büyük korku yaşadığını anlatan Eroğlu, "Kendimizi güvende hissedemiyoruz. Üstelik çok ciddi maddi kaybım da var. Bunun için de bir şey yapılmasını istiyorum. Hayvanlarla uğraşmak değil insanlarla uğraşmak yorucu oluyor. İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Hayatımda ilk kez böyle bir saldırıya uğradığım için hala şok içerisindeyim. Bunun bir karşılığı olmalı. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil. Çok kızgın ve öfkeliyiz. Bunun bir karşılığı olsun" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Ankara veteriner

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