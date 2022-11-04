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Tarçın günde ne kadar tüketilmeli? Bir çubuk tarçın kaç kez kullanılır?

04.11.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullandığımız baharatlar yemeklerimize renk kattığı gibi birçok şifayı da beraberinde getirir. Metabolizma sağlığından, kan şekeri dengesine kadar faydalarını sıralayabiliriz. Baharatlar hemen hemen her tür yemekte veya içecekte yerini alabilir. Tarçın baharatı da gün içerisindeki tariflerde karşımıza çokça çıkar. Tarçın tüketimi toz, çubuk veya yıldız tarçın olarak ayrılır. İçeceklerimizi tatlandırdığı gibi yöresel lezzetlerde de yerini uzun yıllardır koruyan tarçın ne kadar tüketilmeli?

Tarçın günde ne kadar tüketilmeli? Bir çubuk tarçın kaç kez kullanılır?

İçindekiler

  • Tarçın en iyi nasıl tüketilir?
  • Bir çubuk tarçın kaç kez kullanılır?
  • Toz tarçın zayıflamak için nasıl kullanılır?
  • Toz tarçın nasıl yapılır?

Tarçın ağacının anavatanı Güneydoğu Asya’dır. Tarçın tüketiminin insanlık tarihindeki yeri çok eskiye dayanmaktadır. Milattan önce 3000’li yıllarda ana kökeni Çin olarak kabul edilen tarçının kullanıldığına dair araştırmalar bulunur. Tarçının tadı tatlımsı olduğundan dengeleyici olarak tatlılarda doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda yakıcı bir aromaya da sahip olduğundan tat verme işlevi keskindir.

Tarçın birçok faydasının yanı sıra insanlığın geçmişinde de çok önemli rolü olan bir baharattır. Tarçın, 16.-18. yüzyıllarda Avrupa da en değerli ve pahalı baharatların başında gelir. Halk hekimlerinin elinde sağlık açısından birçok alanda kullanılmıştır. Zamanla birçok tarifin ve birçok reçetenin içerisinde kendisine yer bulmuştur. Sofraların ve mutfakların eksilmez bir parçası hâline gelmiştir.

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Tarçın en iyi nasıl tüketilir?

Tarçın toz veya çubuk olmak üzere iki çeşit tüketimi vardır. Çubuk tarçın etli yemeklerde, detoks sularına, çaylarda, tatlılarda, cilt bakım kürlerinin içerisine konularak tüketilebilir. Toz tarçın da daha yoğun olduğundan içerisine konulan yemeklerin veya içeceklerin tadında baskın bir tat oluşturur. Bu sebeple kullanımı 1 ya da yarım çay kaşığı olarak tavsiye edilir. Toz tarçın kurabiye, kek, pasta veya çeşitli yemeklerin içerisine eklenerek kullanılabilir. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep üzerine de toz tarçın dökülerek servis edilmesi yaygındır. Kokusu kozmetik ürünlerinin kokularında da kış temasıyla sıklıkla kullanılır.

Sağlık açısından doktorlarına danışmadan tarçın kullanması riskli olabilecek kişiler haricinde düzenli ve yeterli tarçın kullanılması çok fayda sağlar. Tarçın antioksidan açısından zengindir. Doğru miktarlarda kullanıldığında hücrelerin oksidatif direncine büyük ölçüde katkı sağlar. Özellikle kış aylarında çeşitli bitki çaylarına, salebe ya da bozaya atılan tarçın enfeksiyonlara karşı direnç göstermede katkı sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Tatlılara, hamur işlerine, çaylara ya da kahvelere doğal tatlandırıcı olarak eklenebilir ve kan şekerinin dengeler. Kilo problemi yaşayan kişiler de çubuk tarçını suyu yapıp gün içinde tüketerek tokluk hissiyatı oluşturur.

Tarçın günde ne kadar tüketilmeli?

Toz tarçın diyet listesinde olan yemeklere 1 çay kaşığını geçmeyecek şekilde kullanılabilir. Tarçının günlük kullanımında çok bir sorun olmasa da özellikle toz tarçının günde 1 çay kaşığı tüketmek yeterli olacaktır. Ancak fazla tüketilmesi durumunda ağızda koku ve yaralara sebep verebilir.

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Bir çubuk tarçın kaç kez kullanılır?

Çubuk tarçının zayıflamak isteyenler için detoks sularına konulması yaygın bir kullanımdır. Genellikle 1,5 çubuk tarçının 2 litre suyun içerisine konularak tüketilmesi tavsiye edilir. Bir çubuk tarçın suyun ya da çayın içerisinde bir kaç defa kullanılabilir. Peki, çubuk tarçın suda kaç gün kullanılır?

Çubuk tarçının kullanım şekline de bağlı olarak 3-4 defa kullanılabilir. Çubuk tarçın direkt olarak doldurulan su kabına koyulur ve şişe bittikçe 3-4 sefer daha doldurularak aynı tarçın kullanılabilir. Daha fazla kullanılması önerilmez. Sağlık açısından riskli bireyler, hamileler, alerjik bünyeye sahip kişilerin doktorlarına danışmadan kullanılması tavsiye edilemez.

Toz tarçın zayıflamak için nasıl kullanılır?

Tarçın metabolizmayı hızlandırır ve yağ dengesini düzenler. Kandaki insülin değerlerini dengeler. Düzenli kullanıldığında yağ yakımına ve zayıflamaya yardımcı olur. Zayıflamak için toz tarçını kullanmak isteyen kişiler toz tarçını şekerin alternatifi olarak tüketmelidir. Kek tariflerinde veya çeşitli içeceklerde şeker kullanımı olmadan tat vermeye yardımcı olur. Böylelikle gün içerisinde kullanılan şekere alternatif oluşturur. Yaygın olarak kullanılan toz tarçını sıcak suyla karıştırıp tüketilebilir. Bu yöntem de aynı şekilde dengeli beslenme ve egzersizle zayıflamayı destekleyebilir. Fakat kan şekeri hastalıklarına sahip bireylerin uzman doktor görüşü olmadan kullanılması önerilmez. Aynı şekilde diyet içerisinde tarçın kullanacak bireylerin diyetisyenlerine danışmaları tavsiye edilir.

Toz tarçın nasıl yapılır?

Toz tarçın, rulo hâlindeki çubuk tarçının öğütülmesiyle elde edilir. Yapılmak istenen miktara göre çubuk tarçın rondodan geçilerek ya da havanda dövülerek toz hâline getirilebilir. Toz hâline getirilip kullanılan tarçın, yutma zorlukları gibi sebeplerden başka bir gıdaya karıştırılarak tüketilmesi önerilir. Toz tarçını yarım çay kaşığı yiyecek veya içeceklere karıştırarak kullanılması önerilir.

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