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Kelepçeli 8 mahkum karanlık hücrede kalıyor, sürekli milli marş çalınıyor, yatakları demirden, tuvaletleri yerde bir delik! İsrail hapishanesinde akılalmaz işkence

15.11.2023 19:42 | Son Güncelleme:
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İsrail'de kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ziyaret ettiği yüksek güvenlik hapishanesinde "elleri kelepçeli 8 mahkumun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğu ve tutuklulara sürekli milli marş dinletildiği anları" paylaştı. Gvir, idam cezasının yasalaşmasını yeniden gündeme taşıyacaklarını belirtti. Görüntülerde marşın sesi nedeniyle konuşmaların duyulamaması da dikkat çekti.

İsrail'de ırkçılık ve nefrete tahrikten hüküm giymiş sabıkalı bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan, yüksek güvenlikli bir hapishanede 7 Ekim'deki Gazze Şeridi çevresindeki saldırılara katılmakla suçlanan tutukluların kaldığı bölümü ziyaretini paylaştı.

Talimatları doğrultusunda tutukluların "en ağır şartlarda tutulduğuna" işaret eden Ben-Gvir, "tuvaletin ortada bir delik, yatakların demir olduğu, karanlık bir hücrede elleri bağlı 8 mahkumun kaldığını" ve arkada "İsrail milli marşının aralıksız çaldığını" aktardı.
Ben-Gvir, geçmişte hükümetin onayladığı "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını devam ettireceğini ve bu tutukluların idam edilmesi temennisinde bulundu.

İsrailli Bakan'ın paylaştığı görüntülerde arkada çalan İsrail Milli Marşı'nın sesi nedeniyle konuşmaların duyulamaması ise dikkati çekti.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİNDE YAŞAYAN SABIKALI BAKAN BEN-GVIR

İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor ve uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.
İsrail basınındaki haberlere göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alınmıştı.

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Ben-Gvir, 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.
Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yılın başında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.
İsrail'de terör suçluları için idam cezası getiren Ben-Gvir'in partisinin sunduğu yasa teklifi şubatta Meclis komitesinde kabul edilmiş ancak yasalaşmamıştı.

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