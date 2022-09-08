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"Kemal Bey'e çok yakın bir isimle görüştüm" diyerek paylaştı! Canlı yayında bomba 'aday' iddiası: 'Süreç o noktaya doğru gidiyor'

08.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masa 14. cumhurbaşkanının kendilerinin göstereceği aday olacağı iddiasını sık sık yinelerken masanın adayı belirsizliğini koruyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yüksek olasılık olarak değerlendirilse de "kazanacak adayla girilmesi gerektiği" söylemleri de sıkça dile getiriliyor. Yeni bir iddia ise altılı masanın "tek aday" vurgusu hakkında yeni tartışmalara yol açacak nitelikte. İddiaya göre "Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim", sürecin farklı bir noktaya evrildiğini aktardı.

"Kemal Bey'e çok yakın bir isimle görüştüm" diyerek paylaştı! Canlı yayında bomba 'aday' iddiası: 'Süreç o noktaya doğru gidiyor'

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında çok konuşulacak kulis iddiası canlı yayında paylaşıldı. Masadaki liderler her fırsatta ortak aday göstereceklerini ve gösterdikleri adayın seçimi kazanacaklarını vurguluyor. Bir yandan ortak adayın kim olacağı merakla beklenirken diğer yandan 'tek aday' beklentisi hakkında ortaya atılan son iddiaya göre "süreç çoklu adaya doğru gidiyor."

CANLI YAYINDA BOMBA İDDİA

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, gündemde en çok tartışılan konulardan biri olarak yerini koruyor. Gazeteci Aytunç Erkin, tv100'de katıldığı canlı yayın programında söz konusu tartışmalar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BU NOKTAYA GELDİ"

“Kemal Bey’e çok yakın bir isimle, bir CHP kurmayı ile görüştüm" diyen Erkin, sözlerini "sürecin çoklu adaya doğru gittiğini" öne sürdü. Erkin, söz konusu iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Dün Giresun'a giderken konuştum. Aradım, 'Ne oluyor?' dedim, 'Ne olacak, bu noktaya geldi' dedi."

"KEMAL BEY ADAY OLMAZSA CHP DÖRDÜNCÜ PARTİ OLUR"

Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'HDP'ye bakanlık' tartışmalarına yönelik olarak söylediği "Diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda" sözleriyle ilgili de konuşan Erkin, konuştuğunu öne sürdüğü, Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li kurmayın şunları söylediğini aktardı:

"Dönüş sürecinde Meral Hanım'ın videosu çıkınca CHP'li kurmay 'sertliği görüyor musun? Meral Hanım bize hesap soruyor' dedi. CHP’li kurmay bana ‘Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur’ dedi."

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Aytunç Erkin Kemal Kılıçdaroğlu CHP 6'lı masa

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