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Kemal Kılıçaroğlu Kasım ayında ne açıklayacak? "Bay Kemal'i bekleyin" demişti, detaylar ortaya çıktı

20.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayını bekleyin" çıkışı merak uyandırmıştı. ABD ziyaretinde ve ziyaret dönüşünde yaptığı açıklamalarla Kasım ayını işaret eden Kılçdaroğlu'nun neyi açıklayacağı ortaya çıktı.

Kemal Kılıçaroğlu Kasım ayında ne açıklayacak? "Bay Kemal'i bekleyin" demişti, detaylar ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversite ve bilim kuruluşlarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu buradaki akademisyenlerle görüşmüştü.

"KASIM AYINI BEKLEYİN! BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"

Kılıçdaroğlu, 10 Ekim’de ABD’de yaptığı açıklamada herkesten “biraz sabır” rica ederken “Kasım ayında herkes, her şeyi duyacak” demişti. Kılıçdaroğlu, ABD gezisinin zamanlaması ve içeriğine getirilen eleştiriler hakkında da açıklamalarda bulunurken sosyal medya hesabından da kasım ayını tekrar vurgulayarak, “Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin” dedi.

KILIÇDAROĞLU KASIM AYINDA NE AÇIKLAYACAK?

Medyascope’tan Okan Yücel'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun kasım ayında “yapısal reformlar” içeren bir ekonomi programı açıklaması bekleniyor. Türkiye’deki bazı ekonomistlerden de rapora katkı sunmaları istendi ve kendilerinden de rapor talep edildi. Ekonomistlerin kendi raporlarını kasım ayına kadar CHP kurmaylarına iletmeleri istendi.

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CHP KURMAYLARI METİN ÜZERİNDE UZUN ZAMANDIR ÇALIŞIYOR

CHP kurmaylarının uzun zamandır hazırladığı çalışmaların, ekonomistlerin ileteceği raporlarla ABD’deki temaslardan elde edilen verilerle işlenerek bir ekonomi programı haline getirilmesi hedefleniyor.

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HAZIRLANACAK RAPORUN DETAYLARI

Rapora katkı sunan ekonomistlerden biri Medyascope’a konu hakkında bilgi verdi. Medyascope’a konuşan akademisyen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 10 sayfa civarında, maddeler halinde hazırlanmış ve fazla teknik ifadeler içermeyen, kamuoyunun rahat kavrayabileceği bir metin istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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