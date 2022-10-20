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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Bayrağımızı orada yeniden dalgalandıracağız'

20.10.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat'ta vatandaşlara seslendi. "Süleyman Şah Türbesini yine toprağımıza götüreceğiz. Bayrağımız orada yeniden dalgalanacak" diyen Kılıçdaroğlu, “Askeri hastanelerin tamamını kapattılar. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. GATA dahil o hastanelerin tamamını alacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Bayrağımızı orada yeniden dalgalandıracağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il ziyaretlerine devam ediyor. Tokat'ta vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, "Süleyman Şah Türbesini yine toprağımıza götüreceğiz. Bayrağımız orada yeniden dalgalanacak" dedi. GATA dahil tüm askeri hastaneleri alacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda bir hafta içerisinde şanlı ordumuza teslim edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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"KOŞA KOŞA PUTİN'İN AYAĞINA GİTTİLER"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat’ta bir dizi programa katıldı. Esnaf ziyareti sonrası halka hitaben kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, kendi milliyetçilik anlayışlarında Türkiye’nin itibarını korumak olduğunu belirtirek, “Bizim milliyetçilik anlayışımız ile onların milletçilik anlayışı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Bizim milliyetçiliğimiz vatanseverliktir, bizim milliyetçiliğimiz bayrağımızı sevmektir, bizim milliyetçiliğimiz herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstermektir. Bizim milliyetçiliğimiz, Türkiye’nin itibarını ve çıkarlarını korumaktır. Onlar İdlib’te 33 askerimiz şehit olduğunda o şehitlerin hakkını soramadılar, koşa koşa Putin’in ayağına gittiler. 'Ben ettim, sen etme' dediler. Biz bunu yapmayız, biz Türkiye’nin itibarını koruruz” ifadelerini kullandı.

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"BİR HAFTA İÇERİSİNDE..."

Kılıçdaroğlu, askeri hastaneler konusunda ise, “Askeri hastanelerin tamamını kapattılar. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. GATA dahil o hastanelerin tamamını alacağız, Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda bir hafta içerisinde şanlı ordumuza teslim edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasına da değinerek, “Yetmedi, şanlı ordumuzun elinden tank palet fabrikasını aldılar. Götürdüler Katarlılara verdiler, yandaşlara verdiler. Kendi ordusundan tank palet fabrikasını alıp yabancılara teslim edenlerden hem hesabını soracağız hem de o fabrikayı alacağız, yine ordumuza teslim edeceğiz. Bir hafta içerisinde yapacağız bunu” diye konuştu.

"BAYRAĞIMIZI ORADA YENİDEN DALGALANDIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında Süleyman Şah Türbesi'ni bir hafta içerisinde eski yerine taşıyacaklarını söyleyerek, “Milliyetçilik vatanseverliktir dedim. Milliyetçilik toprağına sahip çıkmaktır dedim. Süleyman Şah Türbesini kendi toprağımızdan, vatanımızdan, bayrağımızı indirdik; Süleyman Şah Türbesini kaçırdık. Kendi toprağımızdan kaçtılar, kendi bayraklarını indirdiler. Geleceğim, Allah nasip ederse, Millet İttifakı olarak geleceğiz. Süleyman Şah Türbesini yine toprağımıza götüreceğiz. Bayrağımız orada yeniden dalgalanacak” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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