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Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde! Diyarbakır'dan seslendi: Sorunlar derinleşiyor

11.02.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bölgede çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Şu ana kadar çok ciddi bir koordinasyon eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Olayı çözemedikleri için yaşanan sorunlar üzülerek ifade edeyim derinleşiyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde! Diyarbakır'dan seslendi: Sorunlar derinleşiyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmayı sürdürüyor. Diyarbakır'da kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'deki bütün belediyelerimiz ellerinden gelen katkıyı veriyor. Acımız derin. Acılarımızı, yaralarımızı sarmalıyız. Asıl sorumlu olan, sorunu çözecek olan iktidardır. Şu ana kadar çok ciddi bir koordinasyon eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Olayı çözemedikleri için yaşanan sorunlar üzülerek ifade edeyim derinleşiyor. İhtiyaçlar karşılanmadığı süre içinde insanlarda umutsuzluk artıyor.

'TÜRKİYE SEFERBER OLMUŞ VAZİYETTE'

Bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. Elin oğlu sorunları çözüyor da biz niye çözemiyoruz. Bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp sorundan kurtulmak istiyorlar. Koronavirüs oldu maske dağıtamadınız, depremle karşı karşıyayız, 'Efendim asrın felaketi' diyorlar. Çekil sarayına otur, bırak bu millet kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer. Türkiye seferber olmuş vaziyette. Bırakın engelleri. Bu felaketin bir an önce bitmesi için, sorunların çözülmesi için çaba harcayan güvenlik güçlerimize, STK'lara, bütün gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum."

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