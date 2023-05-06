Kemal Kılıçdaroğlu 'Engelliler ve aileleri' notuyla yeni video paylaştı: İktidarımızda var olan yardımların üzerine ne konulacak? 9 maddede açıklıyorum

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan engelli ve engelli ailelerine seslenerek yeni bir video paylaşacağını belirtmişti. "Biraz geç biliyorum ama söz, kesinlikle pişman olmayacaksınız." diyen Kılıçdaroğlu, duyurduğu videosunu gece yarısından sonra yayınladı. 'Engelliler ve aileleri' isimli videoda Kılıçdaroğlu, seçilmeleri halinde neler yapacaklarını tek tek sıraladı.

Kılıçdaroğlu videoda şu açıklamaları yaptı:

"Bugün nüfusumuzun en az yüzde 7'sini oluşturduğunu tahmin ettiğimiz engelli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. 'Tahmin ettiğimiz' diyorum çünkü elimizde resmi veri yok. Devlet engellilere dair istatistik tutmuyor. Elimizdeki bu yüzde 7 oranı 2011 yılının verisi yani tam 12 yıl önceki veri. Devlet tarafından yok sayılmanın en net hali budur. Tüm engellilerin verilerini içeren güncel bir veri tabanı oluşturulmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz. Sadece bu bile bu iktidarın milyonlarca insanımızı birey olarak değil detay olarak gördüğünün ispatı. Hükümet seçim yatırımlarını dağıtırken bile engellilere cimri davrandı. Ne engelli aylıklarını insnaı

seviyelere çekti ne de engelli işsizliğine doğru düzgün çözüm üretti. Onun yerine ne yaptı 'Bay Kemal şunu yaptı, bunu yaptı, vay şöyle dedi, bununla görüştü' diye bir sürü iftira attı durdu. Dahası engelli ve ailelerine 'Bay Kemal gelirse aylıklarını kesecek, bakım desteği kesilecek yardımlar kesilecek' dediler. Be yalancılar, be iftiracılar. Oysa bunun yalan olduğunu anlamak çok kolay. Belediyelerimizin yaptıklarına baksınlar görürler. Belediyelerimiz sosyal yardımları tam 4 katına çıkardı.

"9 MADDEDE AÇIKLIYORUM"

"Peki bizim iktidarımızda var olan yardımların üzerine ne konulacak? 9 maddede açıklıyorum."

1- İlk iş engelli yoksulluğa el atacağız. Engelli aylıkları ve bakım yardımları için enflasyonu dikkate alacak şekilde kanun çıkaracağız. Bu aylıkları ve yardımları asla enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yardımlar öyle Bay Kemal'in de iki dudağına bırakmayacak net kanun olacak.

2- Gelir desteğini ailedeki kadının banka hesabına yatıracağız. Evde engellisi olan veya bakım hizmeti veren kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Aile destekleri sigortası kapsamında kadınlar emeklilik haklı kazanacak.

3- Protez ve ortezlerin sosyal güvenlik kurumu katkı paylarını ve malzeme desteklerini günün şartlarına göre güncelleyeceğiz.

4- Engelli vatandaşlarımızın akülü ve manuel tekerlekli araçlarının tamir, bakır ve onarımını ücretsiz olarak yapan atölyeler kuracağız. Başta İstanbul ve Ankara olmak

üzere belediyelerimiz bunu başarıyla uyguluyor, Türkiye geneline yayacağız.

5-Dijital dönüşümü ve uzaktan çalışma imkanlarını dikkate alarak kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız. Kamuda 12 bin engellinin atamasını yapacağız.

6-Down sendromlu çocukların hayata katılımı ve ailelerinin destek alması için alt yapıyı güçlendireceğiz.

7-Engelli raporlarında keyfi değerlendirmelerin büyük mağduriyerler yarattığını biliyoruz. Biz adil ve etkin bir sağlık kurulu yönetmeliğini hayata geçireceğiz. Keyfi rapor çilesi kesinlikle son bulacak.

8-Bakın engelliler en temel haklardan olan eğitimden de mahrum kalıyorlar. Sadece yüzde 6.5'u lise, yüzde 2.6'sı üniversite mezunu. Çünkü engelliler için eğitim de engellerle dolu. Biz okulları engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek tasarlayacağız. Engelli çocukların örgün eğitim dışındaki rehabilitasyon hizmetini

ayda en az 40 saaate çıkaracağız.

9-Engellilere yönelik ayrımcılığı sona erdirmek için yeni hukuki düzenlemeler yapacağız. Bu ülkede engelliler artık eşit yurttaşlar olarak hak ettikleri gibi insanca yaşayacak. Özetle tüm yaşlılar ve tüm engelliler için de baharlar gelecek. Sana söz.