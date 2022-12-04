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  4. Kemal Kılıçdaroğlu göndermede bulunmuştu! Nureddin Nebati sosyal medyadan yanıt verdi

Kemal Kılıçdaroğlu göndermede bulunmuştu! Nureddin Nebati sosyal medyadan yanıt verdi

04.12.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda CHP'nin yeni vizyonunu açıklamıştı. Programın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Bakan Nebati'ye göndermede bulunmuş ve "Epistemolojik kopuşlar onların olsun." ifadelerini kullanmıştı. Nureddin Nebati'den ise yanıt geldi. Bakan Nebati, "Sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır." ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu göndermede bulunmuştu! Nureddin Nebati sosyal medyadan yanıt verdi

CHP'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlediği İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması, Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladı yeni vizyon belgesinin yankıları ise sürmeye devam ediyor.

Dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz aylarda kullanmış olduğu kelimelere de göndermede bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. “Epistemolojik kopuşlar” onların olsun. Bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye’nin hak ettiği standartlar da budur!"

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BAKAN NEBATİ'DEN YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu göndermeye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız.

İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.

Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır.

Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı’na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor. İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor. İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Nureddin Nebati

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