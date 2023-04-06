Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ile görüştü! Tam destek geldi: Yolunuz açık olsun

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU-SARIGÜL İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile TDP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını, deprem bölgesinin sorunlarını görüştük. Güzel bir görüşme oldu. Türkiye'nin bir değişime, bahar havasına ihtiyacı var. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için birlikte olmak lazım."

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek veren Sarıgül ise şu açıklamayı yaptı;

"13'üncü Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nu TDP'de ağırlamaktan onur duyduk. Çok güzel bir görüşmeyi birlikte ve heyetler olarak gerçekleştirdik. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü Meclis'ten yanayız. İnanıyoruz ki Türkiye'yi raylarına oturtacak aday Kılıçdaroğlu'dur. Bugünlerde birleşme günü. Özellikle bireysel değil toplumsal konuşma günüdür. TDP olarak 13'üncü Cumhurbaşkanı'mızı ağırlamaktan onur duyduk. 14 Mayıs'ta kardeşlik kazansın. Yolunuz açık olsun."

DSP'Yİ DE ZİYARET EDECEK

CHP lideri saat 14.00'te ise Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile DSP Genel Merkezi'nde görüşecek.

