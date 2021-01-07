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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD paylaşımı

07.01.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de demokrasiyi hedef alan sivil ayaklanma girişimi sorununun çözülmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan şiddet olaylarına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, İngilizce olarak da paylaştığı mesajında, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır." ifadelerini kullandı. (AA)

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