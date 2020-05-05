HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'darbe' tartışmalarıyla ilgili ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'darbe' tartışmalarıyla ilgili ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamaları sonrası başlayan darbe tartışmalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'darbe' tartışmalarıyla ilgili ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in "Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor." ifadelesi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde… İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" sözleri gündem olmuş, Özel ve Kaftancıoğu'nun 'darbe' imasında bulunduğu iddia edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Söz konusu açıklamalara özellikle hükümetten çok sert tepkiler gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP yöneticilerinin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor. Bu zihniyetin ülkemizin 70 yıllık demokrasi tecrübesinden zerre kadar nasiplenmediği anlaşılıyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine, darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz’da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar. yöneticilerinin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili sessizliğini günler sonra bozdu. Hürriyet Gazetesinden Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yeter artık ya, ne darbesi Allah aşkına" dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Erdoğan'dan çok sert darbe tepkisiErdoğan'dan çok sert darbe tepkisi
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Valilik 'lütfen' diyerek uyardı: Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı

Valilik 'lütfen' diyerek uyardı: Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu'

'Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi

Erdoğan'dan çok sert darbe tepkisi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Son dakika: Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı

Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit 2 asker için başsağlığı mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit 2 asker için başsağlığı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.