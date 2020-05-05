Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'darbe' tartışmalarıyla ilgili ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in "Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor." ifadelesi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde… İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" sözleri gündem olmuş, Özel ve Kaftancıoğu'nun 'darbe' imasında bulunduğu iddia edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Söz konusu açıklamalara özellikle hükümetten çok sert tepkiler gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP yöneticilerinin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor. Bu zihniyetin ülkemizin 70 yıllık demokrasi tecrübesinden zerre kadar nasiplenmediği anlaşılıyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine, darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz’da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar. yöneticilerinin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili sessizliğini günler sonra bozdu. Hürriyet Gazetesinden Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yeter artık ya, ne darbesi Allah aşkına" dedi.



