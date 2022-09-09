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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! 'Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor'

09.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Tarihin CHP'lilere yüklediği ciddi bir görev var. Bu görevi şu anda beraber yerine getireceğiz. Bizim yaşamımızda korku yoktur, olamaz. Her CHP'li cesur olmak zorundadır. Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! 'Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor'

CHP Genal Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hangi koşullarda Cumhuriyet kuruldu, Çanakkale'yi hepiniz bilirsiniz. Çanakkale'de mücadele ettiler ve geçilmez kıldılar. O geçilmeyen Çanakkale bir kişinin iradesiyle geçilir hale geldi. Bunu şunun için anlatıyorum. Bir devlet bir kişinin iradesine teslim edilemez. Bir kişinin iradesi felaketlere sürükler. Çetelerin kol gezdiği bir ülke olduk. Her birimizin bu ülke için görevi var. Bu ülkeyi kuranlara bizim borcumuz var. 99 yıldır bu mücadelenin parçası olduk. Bundan sonra da olacağız. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ilk yaptığı iş Çocuk Esirmene Kurumu'nu kurmak oldu. Çünkü çocuklar babasız kalmıştı. 1921. Bu sosyal medeniyet demektir. En zor koşular da bunlar yapıldı.

Bu ülkeyi kuranlara bizim borcumuz var. 99 yıldır bu partide görev alan herkes bu mücadelenin bir parçası oldu, bundan sonraki gelecek kuşaklar da bu mücadelenin bir parçası olacaklar.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLERİN BİRİLERİNE AVUÇ AÇMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

21.yüzyılın Türkiye'sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Düne kadar küfrettikleri adamın ayağına gidiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin birilerine el avuç açmasını asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz.

1 Haziran 1930'da Merkez Bankası kuruldu. TC'nin kendi parasını kuracak bankası yoktu. Bankası yabancılara aitti. 5 Şubat 1932 ilk Türkçe hutbe Süleymaniye Camisi'nde okutuldu. Çünkü o zamana kadar hutbeler Arapçaydı. Şu öngörüye bakar mısınız.

1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 4 ülkeden biri Türkiye oldu.

1936 yılında kendi denizaltımızı yaptık. 1938 çiftçi çalıştı, üretti. Onlara sahip çıkmak için Toprak mahsülleri ofisi kuruldu.

1938'de FİSKOBİRLİK kuruldu. Şimdi fındık egemen güçlere teslim edilmek isteniyor.

1940 Batman'da petrol bulundu. Ve ilk petrol rafinesi yapıldı.

1944 Osmanlı'nın borçları son kuruşuna kadar ödendi. Gidip hiç kimseye yalvarmadan Osmanlı'nın borçlarını ödediler.

Okullarımızda bizim tarihimiz çocuklarımıza doğru öğretilmiyor. Verdiğimiz mücadelede doğru öğretilmiyor. Ekonomik bağımsızlığınızı sağlamazsanız Türkiye'yi büyütemezsiniz. Emperyal güçlerin talepleri doğrultusunda iş yaparsanız başınız belaya girer. Genç arkadaşlarım unutmasınlar hiçbir emperyal güç ateşi kendi tutmaz, maşa kullanır. Bugün geldiğimiz noktada emperyal güçlerin, mevcut yönetimi nasıl kullandığını çok iyi biliyoruz.

"Bu can bu bedende kaldığı sürede papazı alamazsın" dedi. Söyleyen kişi Türkiye Cumhuriyeti devleti adına konuşuyor. Tıpış tıpış verdiler. Ne demek bu? Baskılara katlanamıyor demektir. Çünkü açığı var demektir. Devleti yöneten bir kişiyi başka bir güç "Bak beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım" dediği anda, Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş devletin başındaki kişinin "Araştırmazsanız namertsiniz " demesi lazım.

"TARİH BİZİ YENİDEN GÖREVE DAVET EDİYOR"

Tarihin CHP'lilere yüklediği ciddi bir görev var. Bu görevi şu anda beraber yerine getireceğiz. Bizim yaşamımızda korku yoktur, olamaz. Her CHP'li cesur olmak zorundadır.

Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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