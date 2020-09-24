Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Esnaf Bakanlığı' çağrısı

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, eğitim sektörü paydaşlarından kantin işletmecileri, servis şoförleri ve kırtasiyeciler ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda esnafın sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, "Sıkıntılarınızı aslında biliyoruz. Siz yaşıyorsunuz biz de dinliyoruz. Çözülecek sıkıntılar mı bunlar; hepsi çözülebilir. Bütün mesela Türkiye'yi yönetenlerin sorunlara bakış açısı. Bu memlekette bir 'Esnaf Bakanlığı'nın olması lazım. Yani esnafların sorunlarını dinleyen bir makam olması lazım. Şu an da esnafın sorunlarını dinleyen hiçbir makam yok. Sosyal devlet diyoruz; sosyal devlet diyor ki. 'Okulu kapattım, kantini kapattım, servisi yasakladım' güzel, bunları yaptın. İyi de bu adamlar nasıl yaşayacaklar? Nasıl geçinecekler? Bunları kapattın, yasakladın. Gelirleri birdenbire sıfır oldu. Ondan sonra 'sosyal devlet' diyorsun. Eğer yasak getiriyorsan bunun geçimini sağlaman lazım. Yasağı getiren sensin. Esnaf, şoför, kahveci, berber yasak getirmiyor. Yasağı getiren devletin kendisi. Doğru mudur; evet doğrudur. Pandemi varsa bir yasak olmalı mı; evet olmalı. Ama yasakla karşı karşıya kalan ve gelir kaybeden kişinin gelirini devlet sağlamak zorundadır" dedi.