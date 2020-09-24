HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Esnaf Bakanlığı' çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Esnaf Bakanlığı' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2020 13:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette bir 'Esnaf Bakanlığı'nın olması lazım. Yani esnaflarının sorunlarını dinleyen bir makam olması lazım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Esnaf Bakanlığı' çağrısı

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, eğitim sektörü paydaşlarından kantin işletmecileri, servis şoförleri ve kırtasiyeciler ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda esnafın sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, "Sıkıntılarınızı aslında biliyoruz. Siz yaşıyorsunuz biz de dinliyoruz. Çözülecek sıkıntılar mı bunlar; hepsi çözülebilir. Bütün mesela Türkiye'yi yönetenlerin sorunlara bakış açısı. Bu memlekette bir 'Esnaf Bakanlığı'nın olması lazım. Yani esnafların sorunlarını dinleyen bir makam olması lazım. Şu an da esnafın sorunlarını dinleyen hiçbir makam yok. Sosyal devlet diyoruz; sosyal devlet diyor ki. 'Okulu kapattım, kantini kapattım, servisi yasakladım' güzel, bunları yaptın. İyi de bu adamlar nasıl yaşayacaklar? Nasıl geçinecekler? Bunları kapattın, yasakladın. Gelirleri birdenbire sıfır oldu. Ondan sonra 'sosyal devlet' diyorsun. Eğer yasak getiriyorsan bunun geçimini sağlaman lazım. Yasağı getiren sensin. Esnaf, şoför, kahveci, berber yasak getirmiyor. Yasağı getiren devletin kendisi. Doğru mudur; evet doğrudur. Pandemi varsa bir yasak olmalı mı; evet olmalı. Ama yasakla karşı karşıya kalan ve gelir kaybeden kişinin gelirini devlet sağlamak zorundadır" dedi.

'KENDİ KENDİNİZE ÇÖZÜM ÜRETİYORSUNUZ'

Kılıçdaroğlu, pandeminin Almanya, Fransa, ABD ve Japonya'da da bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim düştüğümüz pozisyona dünyada hiçbir ülke düşmedi. Bırakın yardım yapmayı, size IBAN numarası atıp bir de sizden para istediler. Yardıma muhtaç adamdan 'bana yardım et' diyen bir devlet anlayışı. Oysa Anayasa'nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal devlet olduğu vurgusu vardır. Anayasa Mahkemesi kararları vardır. Dolayısıyla esnafı bu duruma düşürmek çok ama çok büyük bir acıdır. Normalde bu toplantıyı devleti yöneten yetkili bir insanın yapması lazımdı. Bir esnafı dinlemesi lazımdı; 'Arkadaş derdiniz nedir?' diye. Bakın Ekonomi Sosyal Konseyi toplanmıyor. Niye toplanmıyor? Devletin akılcı yönetilmesinin temelinde şu yatar: Sorunla karşılaşanlarla sorunu çözecek olanlar bir araya gelirler. Esnafı dinler, sanayiciyi dinler. Çünkü ben sorunu bilmeliyim ki ona göre çözüm üretmeliyim. Şimdi siz sorun yaşayanı hiç dinlemiyorsunuz, kendi kendinize çözüm üretiyorsunuz."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
HDP'den kanun teklifi: Evlilikte eşler istedikleri soyadı kullanabilmeliHDP'den kanun teklifi: Evlilikte eşler istedikleri soyadı kullanabilmeli
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Altın sert düşüşte!
Altın sert düşüşte!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
CHP'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
CHP'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Diğer Haberler
HDP'den kanun teklifi: Evlilikte eşler istedikleri soyadı kullanabilmeli
HDP'den kanun teklifi: Evlilikte eşler istedikleri soyadı kullanabilmeli
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'yalan makinesi' yanıtı
Bahçeli'ye 'yalan makinesi' yanıtı
Kılıçdaroğlu’ndan Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianameye tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş hakkında hazırlanan iddianameye tepki
İYİ Parti'den 'oy verilmeyecekler' listesi iddialarına yanıt!
'Oy verilmeyecekler' listesi iddialarına yanıt!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü
Erdoğan'dan kritik Doğu Akdeniz görüşmesi!
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt
AYM Başkanı'ndan Bakan Soylu'ya yanıt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.