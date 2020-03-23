Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı 13 maddelik öneri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse ilişkin alınması gereken tedbir önerilerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu salgın bizlere tüm önyargılarımızdan arınmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bizlere, farklılarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemizi göstermiştir. Bu salgın, bizlere dayanışmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bizlere bilimsel aklın yol göstericiliğinde tüm sorunların çözülebileceğini göstermiştir. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir.

Siyasi polemik yapmaksızın bazı önerilerimizi sizlerle paylaşacağım. Siyasi iktidarın yapması gerektiğini düşündüğüm önerileri paylaşacağım.

1) 5 Şubat 2009 yılından beri toplanmayan Ekonomik konsey toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı.

2) Sağlık personelinin konaklama ihtiyacı giderilmeli.

3) Sağlık kurumlarında eleman açığı giderilmeli, KHK ile ihraç edilen ve hakkında hüküm bulunmayanlar görevine iade edilmeli.

4) Askeri hastaneler yeniden açılmalı.