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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı 13 maddelik öneri

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse ilişkin alınması gereken 13 maddelik tedbir önerilerini açıkladı. "Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Süreci böyle başlatmamız gerekiyor. 13 öneriyi milletimizin ve yürütme organına sunuyoruz" diyen Kılıçdaroğlu 13 maddelik önerilerini sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı 13 maddelik öneri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse ilişkin alınması gereken tedbir önerilerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu salgın bizlere tüm önyargılarımızdan arınmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bizlere, farklılarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemizi göstermiştir. Bu salgın, bizlere dayanışmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bizlere bilimsel aklın yol göstericiliğinde tüm sorunların çözülebileceğini göstermiştir. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir.

Siyasi polemik yapmaksızın bazı önerilerimizi sizlerle paylaşacağım. Siyasi iktidarın yapması gerektiğini düşündüğüm önerileri paylaşacağım.

1) 5 Şubat 2009 yılından beri toplanmayan Ekonomik konsey toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı.

2) Sağlık personelinin konaklama ihtiyacı giderilmeli.

3) Sağlık kurumlarında eleman açığı giderilmeli, KHK ile ihraç edilen ve hakkında hüküm bulunmayanlar görevine iade edilmeli.

4) Askeri hastaneler yeniden açılmalı.

5) Merkezi yönetim ile belediyelerin eşgüdüm içinde çalışılmalarına gayret edilmeli.

a. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'nın ödemeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı.

b. Ödenmeyen borçlar nedeniyle elektrik, su, doğalgaz kesilmemeli.

6) Geçici olarak kapatılan işyerlerinde

a. Kira harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalı,

b. Çalışanların ücretleri işsizlik sigortasından karşılanmalı,

c. İşçilerin kredi kartı ve bank kredileri 3 ay boyunca faizsiz ertelenmeli.

7) Çiftçilerin borçları yapılandırılarak 1 yıl ertelenmeli.

8) Ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenler için yasal düzenleme yapılmalı.

9) Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanımı için sicil affı çıkarılmalı.

10) Turizm, eğlence, konaklama gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı.

11) Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, faturalarını düşünmemeleri için aile yardımı sigortası çıkarılmalı, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.

12) Sağlık personeline her ay iki maaş ödeme yapılmalı. Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkarılmalı.

13) Kamu ve özel işbirliği ile yapılan taşınmazların ödemeleri 1 yıl süre ile ertelenmeli ve garantiler TL'ye çevrilmeli.

Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Süreci böyle başlatmamız gerekiyor. 13 öneriyi milletimizin ve yürütme organına sunuyoruz."

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