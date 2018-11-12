HABER

Kılıçdaroğlu'ndan Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına ilk yanıt ve yerel seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 08:16 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında 'Ne yaparsan yap, istifa etmiyorum. Tarih seni yargılayacak' diyen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, 'Kendisi disipline verildi, yorum yapmam etik olmaz' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da oylarının düşük olduğu bazı ilçelerde milletvekillerini aday gösterebileceklerini ifade ederek, bu duruma Sultanbeyli ve Mahmut Tanal örneğini verdi.

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkçe ezan' tartışması sonrası Öztürk Yılmaz'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi, yerel seçimler ve HDP ile CHP'nin arasındaki diyalog hakkında önemli açıklamalar yaptı. CHP lideri, olası Sarıgül, İnce, Yavaş adaylıkları hakkında da konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"CHP’nin programı, seçim bildirgeleri, söylemleri vardır. Eğer siz kendinize özgü bir düşünce ortaya koymak istiyorsanız partiden ayrılırsınız. Partinin içindeyseniz, onun ortaya koyduğu kurallara uyacaksınız. Zaten partili olmak kendini sınırlamak demektir. Herkes farklı düşünebilir, biz yetkili kurullarımızda bu farklılıkları özgürce tartışırız. Ama kendi düşünceni kurumsal bir düşünce gibi açıklayamazsın."

CHP lideri, HDP ve PKK ile ilgili şunları söyledi:

"PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğrayan tek siyasi parti lideri benim. PKK terör örgütü beni öldürmeye çalıştı. Bu saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı’nı da bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine saygılarımı iletiyorum. Adalet Yürüyüşü sırasında da IŞİD terör örgütünün hedefi oldum, malumunuz dava sürüyor. Biz hiçbir terör örgütüyle
kol kola da değiliz, yan yana da değiliz. Ben kol kola geziyorsam neden bana saldırdı. PKK bana saldıracak, bir askerimiz şehit olacak, ben kol kola gezmiş olacağım."

HDP İLE GÖRÜŞME OLDU MU?

HDP ile bir görüşme olup olmadığı konusunda Kılıçdaroğlu, "Hayır. Milletvekilleri parlamentoda birbirini görüyor, konuşuyor ama siyaseten görüşmüyoruz" ifadelerini kullandı.

SARIGÜL, İNCE, TANAL VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde isimleri geçen Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül hakkında konuştu. İnce'nin adaylığı konusunda, "Kendisinin herhangi bir başvurusu yok. Bizim bir değerli partilimiz. Dolayısıyla onun da diğer partililerimiz gibi aday adayı olmak hakkı var, demokratik bir hak bu. Haliyle böyle bir talebi olabilir" dedi. Sarıgül için de, "Tabii aday adayı olma hakkı var. Parti Meclisi nasıl karar verir, görelim... Bir aday adayları kesinleşsin önce..." ifadelerini kullandı.

"MESELA MAHMUT TANAL..."

1-2 milletvekilinin yerel seçimlerde aday olabileceğini söyleyen CHP lideri, "İlke olarak milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını doğru bulmuyorum. 1-2 istisna olabilir. Ama şunu yapabiliriz... İstanbul’da oyumuzun düşük olduğu yerler var. Bazı milletvekillerimizi buralardan aday gösterebiliriz... Mesela Mahmut Tanal... Sultanbeyli’de belediye başkanlığını üstlenebileceğini, ev ev gezebileceğini ifade etti. Bu bir görev üstlenmektir" dedi.

İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı Ankara'dan aday gösterebileceği yönündeki iddialar hakkında ise, "Mansur Bey, partililerimiz tarafından da Ankara halkı tarafından da sevilen bir kişi. Mansur Bey’le ilgili bir sorunumuz yok" diye konuştu.

PARTNER Üniformanın ardındaki dünyalar Üniformanın ardındaki dünyalar
HDP'li Buldan'dan Meral Akşener'in 'gizli görüşme' açıklamasına yanıt!HDP'li Buldan'dan Meral Akşener'in 'gizli görüşme' açıklamasına yanıt!
Bakan Kurum, Bitlis'te şehit polis amirinin isminin verildiği parkın açılışına katıldı (2)Bakan Kurum, Bitlis'te şehit polis amirinin isminin verildiği parkın açılışına katıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Mansur Yavaş muharrem ince Mustafa Sarıgül Mahmut Tanal

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım sesleri

CHP'nin Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım sesleri

HDP'li Buldan'dan Meral Akşener'in 'gizli görüşme' açıklamasına yanıt!

HDP'li Buldan'dan Meral Akşener'in 'gizli görüşme' açıklamasına yanıt!

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor

Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor

Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

CHP'li Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması

CHP'li Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.