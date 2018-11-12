Kılıçdaroğlu'ndan Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına ilk yanıt ve yerel seçim açıklaması

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkçe ezan' tartışması sonrası Öztürk Yılmaz'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi, yerel seçimler ve HDP ile CHP'nin arasındaki diyalog hakkında önemli açıklamalar yaptı. CHP lideri, olası Sarıgül, İnce, Yavaş adaylıkları hakkında da konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"CHP’nin programı, seçim bildirgeleri, söylemleri vardır. Eğer siz kendinize özgü bir düşünce ortaya koymak istiyorsanız partiden ayrılırsınız. Partinin içindeyseniz, onun ortaya koyduğu kurallara uyacaksınız. Zaten partili olmak kendini sınırlamak demektir. Herkes farklı düşünebilir, biz yetkili kurullarımızda bu farklılıkları özgürce tartışırız. Ama kendi düşünceni kurumsal bir düşünce gibi açıklayamazsın."

CHP lideri, HDP ve PKK ile ilgili şunları söyledi:

"PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğrayan tek siyasi parti lideri benim. PKK terör örgütü beni öldürmeye çalıştı. Bu saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı’nı da bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine saygılarımı iletiyorum. Adalet Yürüyüşü sırasında da IŞİD terör örgütünün hedefi oldum, malumunuz dava sürüyor. Biz hiçbir terör örgütüyle

kol kola da değiliz, yan yana da değiliz. Ben kol kola geziyorsam neden bana saldırdı. PKK bana saldıracak, bir askerimiz şehit olacak, ben kol kola gezmiş olacağım."