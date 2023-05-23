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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacılarla ilgili açıklama! 'Proje hazır, en geç 2 yıl içinde...'

23.05.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamada "Sığınmacıları ırkçılık yapılmadan geri gönderilmesini sağlayacak projemiz hazır. En geç 2 yıl içinde herkesi evlerine göndereceğiz. Türkiye'yi asla sığınmacı deposu yapmayacağız ve buradan ülkemizi çıkaracağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacılarla ilgili açıklama! 'Proje hazır, en geç 2 yıl içinde...'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya'da Millet Buluşması'na konuştu. Evi ve iş yeri yıkılan herkesin evini ve iş yerini ücretsiz yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, sığınmacıları en geç 2 yıl içerisinde geri göndereceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"BEŞ KURUŞ ALMAYACAĞIZ"

"Evi ve iş yeri yıkılan herkesin evini ve iş yerini yapacağız ve beş kuruş almayacağız. Bu konuda çalışmalarımız büyük çlüçüde tamamlanmıştır. Sözleşmeler yapılmıştır. Hiç kimse endişe etmesin.

Adıyaman'dan başlayarak deprem bölgesinin yeni bir üretim üssü olması için çabalayacağız. Bu bölgede istihdam yaratacağız. Bu bölge aynı zamanda Akdeniz'in, Orta Doğu'nun en büyük üretim merkezine dönecek. Aklınıza yazın bunu. Her alın terinin değeri olacak.

SIĞINMACILARLA İLGİLİ PROJEMİZ HAZIR: EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE...

Sığınmacılar konusunda büyük şikayetler var. 81 ilin tamamında aynı şikayetler var. İktidar 'sığınmacıları göndermeyeceğiz' diyor. Sığınmacıları ırkçılık yapılmadan geri gönderilmesini sağlayacak projemiz hazır. En geç 2 yıl içinde herkesi evlerine göndereceğiz. Türkiye'yi asla sığınmacı deposu yapmayacağız ve buradan ülkemizi çıkaracağız. Suriye ile de barışacağız.

"SAHTEKARDAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ"

Kim teröre destek veriyorsa, kim yan yana duruyorsa Allah bin belasını versin. Terör nereden gelirse gelsin hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Beni derinden üzen şu; Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyaset rakibine kumpas kurmak değildir. Allah bizi sahtekarlardan ve kumpasçılardan korusun. Sahtekardan Cumhurbaşkanı olmaz. Daha düne kadar bizim teröristlerle iş birliği yaptığımızı söylediler. Dün televizyona çıkan kişi montajlı görüntüler yaptıklarını söyledi. İftira ve haksızlık karşısında Allah'a sığınıyorum. Her türlü iftiraya ve saldırıya maruz kaldım. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım ve herkesi kucaklayacağım, söz veriyorum.

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Elbette ki birleşe birleşe kazanacağız. Ülkemizde beraber yaşamak isteriz. Kimsenin ayağına basmak istemeyiz. Dolayısıyla yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Rakibimizle ilgili eleştiri yapar ama kumpas kurmayız. Çünkü biz ahlaklı ve erdemli insanlarız."

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Hatay Kemal Kılıçdaroğlu

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