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Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama: ‘Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak’

23.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs seçimleri yaklaşırken sosyal medya hesabından yaptığı sandık çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu yaptığı son paylaşımında ekonomiye dikkat çekerek “Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. O oyu benim için değil kendin için vereceksin” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama: ‘Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak’

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yeni bir paylaşımda daha bulundu. Kılıçdaroğlu mesajında “Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!” ifadelerini kullanırken paylaştığı videoda da şu açıklamaları yaptı:

“Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. O oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin!”


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