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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk tepki!

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2019 16:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, YSK'nın CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetmesine yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun eşlik etti.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar;

Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK önce kendisini reddeden bir kurul. Sandık aynı sandık, heyet aynı heyet, seçmenler aynı seçmenler. Kullandıkları oyları aynı zarfa koyuyorlar. YSK bunlardan sadece büyükşehir belediye başkanlığını kabul etmiyor. Bunu bırakın hukuk fakültesini bitirmiş bir yargıcı, hiç okuma yazması olmayan birine sorsanız burada bir yanlışlık var der. YSK'da 7'li bir çete var, bunlar talimatla iş yapıyorlar. Aynı talimatla karar verilmiştir. Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, biz İstanbul'da seçimi alacağız. Biz 16 milyon İstanbullunun vicdanına inanıyoruz. Bu kadar haksızlık karşısında kimse susamaz.

Akşener ise şu ifadeleri kullandı:

Dervişin fikri neyse zikri oymuş. Biz milli iradeden bahsediyoruz, arkadaşlar çalmadan bahsediyor. Uzmanlık alanı olduğu için böyle bir propaganda yapıyorlar, ilginç. Sayın Bahçeli ilginç bir savunma içerisinde. Yıllarca 'bebek katili' dediği terörist başına birdenbire Öcalan demeye başladı. Öyle sanıyorum ki bundan sonra 'sayın Öcalan' olacak. Öyle zannediyorum ki değerlendireceğine inanıyorum. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, sayın Temel Karamollaoğlu ile bize 'PKK'lı dediler. Hatta Kandil'le sözleşme imzaladığımız iftirası atıldı. Bugün görülüyor ki, Kandil'le kim ahbap? Yeni bir açılımın yeni bir açılımın gündeme getirildiğini bizatihi sayın Bahçeli'nin diliyle ortaya konulduğunu şaşkınlık ve hayretle görmüş durumdayız.

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