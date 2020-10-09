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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 maddelik çözüm önerileri kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2020 21:33 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 81 ile milletvekillerini yollayarak esnafın sorunları hakkında rapor oluşturduklarını ve buna yönelik çözüm önerilerini, kanun teklifi olarak Tükiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunacaklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 maddelik çözüm önerileri kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir restoranın açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek CHP olarak bu durumun farkında olduklarını belirtti.

Özel, "Biz sorunları yerinde dinlemek için Sayın Genel Başkanımızın talimatı ile 81 ile 130 milletvekilimizi yolladık. Sizleri ziyaret ettiler. Esnaflarımızı yerlerinde ocaklarının başında, kırtasiye dükkanlarında tezgahlarında ziyaret ettiler ve hazırladıkları raporu grubumuza teslim ettiler. Biz bir özet rapor sunduk. Genel Başkan raporun özeti değil 81 ilden gelen raporun özetini istiyorum dedi. Bir hafta kendisi üzerinde çalıştı ve geçen hafta Türkiye'nin gündemine gelen grup konuşmasını yaptı. Konuşmasında 7 bölgeden gelen her türlü esnaftan gelmiş yakarışları, şikayetleri yardım taleplerini dile getirdi. Ardından biz Türkiye'den çok olumlu geri dönüş aldık. Önümüzdeki haftadan itibaren Sayın Genel Başkan'ın 17 başlıkta ifade ettiği çözüm önerilerini kanun teklifi olarak Meclise arz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, Meclise sunacakları çözüm önerilerinin birçok esnaf ile onların ailesinin yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sunacağını ifade etti.

AA

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