Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık seçimini kaybetmesiyle CHP tarihinde bir ilk gerçekleşti!

14 Mayıs seçimleri akabinde CHP'de başlayan 'değişim' sesleri, Özgür Özel'i ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin genel başkan adayı olarak öne çıkarttı. CHP tarihinin en hareketli günlerinden biri yaşandı. Aylardır beklenen 38. Olağan Kurultayda 1366 delege yeni genel başkanlarını belirlemek için sandık başına gitti.

Saat 23.00 itibarıyla oy verme işlemi sonuçlandı. Yapılan oy sayımı sonucunda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve seçim ikinci tura kaldı.

İkinci turda delegeler sandık başına tekrar giderek Özgür Özel'i genel başkanlık görevine seçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesiyle CHP tarihinde bir ilk yaşanmış oldu.

CHP TARİHİNDE BİR İLK!

Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirilen seçim sonucunda kaybederek, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk isim oldu.





