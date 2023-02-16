Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar, kaç TL? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor?

Kemla Kılıçdaroğlu'nun maaşının ne kadar olduğu sorgulamaya başladı. Türkiye Tek Yürek ortak yayınına katılarak ikinci kez maaşını bağışladığını aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylık geliri gündeme geldi. İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşı...

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR, KAÇ TL MAAŞ ALIYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu üç maaş almaktadır. Kılıçdaroğlu hem emekli milletvekili maaşı hem mevcut milletvekili maaşı alıyor. Ayrıca da SGK emekli maaşı bulunuyor. Parti genel başkanı olarak ise maaş alıp almadığı bilinmemektedir.

Kılıçdaroğlu'nun milletvekili maaşı 70 bin TL, emeklilik maaşı 40 bin TL, SGK emekli maaşı ise 26 bin TL tutarındadır. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinen toplam aylık geliri 136 bin TL'dir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Tek Yürek kampanyasına hangi maaşını bağışladığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.



