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Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar, kaç TL? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor?

16.02.2023 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar maaş aldığı merak konusu oldu. Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde ünlü isimler ve iş adamları canlı yayına bağlanarak depremzedeler için bağışta bulundular. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da maaşını depremzedeler için ikinci kez bağışladığını açıkladı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar, kaç TL? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar, kaç TL? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor?

Kemla Kılıçdaroğlu'nun maaşının ne kadar olduğu sorgulamaya başladı. Türkiye Tek Yürek ortak yayınına katılarak ikinci kez maaşını bağışladığını aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylık geliri gündeme geldi. İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşı...

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR, KAÇ TL MAAŞ ALIYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu üç maaş almaktadır. Kılıçdaroğlu hem emekli milletvekili maaşı hem mevcut milletvekili maaşı alıyor. Ayrıca da SGK emekli maaşı bulunuyor. Parti genel başkanı olarak ise maaş alıp almadığı bilinmemektedir.

kemal kılıçdaroğlunun maaşı

Kılıçdaroğlu'nun milletvekili maaşı 70 bin TL, emeklilik maaşı 40 bin TL, SGK emekli maaşı ise 26 bin TL tutarındadır. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinen toplam aylık geliri 136 bin TL'dir.

kemal kılıçdaroğluu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Tek Yürek kampanyasına hangi maaşını bağışladığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.


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