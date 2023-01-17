Kemal Kılıçdaroğlu'yla mitinge katılmış, alkış tufanı kopmuştu! Esma Ay 6 ay sonra AK Parti'ye katıldı

AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışan Balya Göloba’da çiftçilik ve pazarcılıkla uğraşan Esma ve Gürdal Ay çiftine AK Parti rozeti taktı. Ay, 24 Temmuz 2022’de CHP Genel Başkanının düzenlediği mitingde üreticinin yaşadığı sorunları dile getirmiş, ürettiklerinin karşılığını alamadıklarından bahsetmişti. 22 Temmuz’daki mitingde konuşması için kendisine talep etmediği halde CHP’li yöneticilerden bazı sözlerin verildiğini söyleyen Esma Ay, “Ben de orada sadece yaşadıklarımı, derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. Ne AK Parti’yi ne de CHP’yi. Ben sadece o gün yaşadığımız durumu anlattım” dedi.

ESMA AY: “VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR"

Kendisinin CHP’nin mitingine katılma sürecini anlatan Balyalı çiftçi ve pazarcı Esma Ay, “Ben pazarcılık yapıyorum. O zamanlardaki durumdan şimdi çok farklı. O zaman sattığımız ucuzdu, aldığımız mazot pahalıydı mitingde anlattığım gibi. Ben oraya kimseyi karalamak için çıkmadım, derdimi anlatmak için çıktım. Yanlış bir şey de konuşmadım, herkesin yaşadığını anlattım. Bir de bunlar verdikleri sözü tutmadılar. Bana 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum. Biz Esma Hanım’a bir fırın yapalım, hamur karma makinası alalım dediler. Ben de ekmek karma makinası falan istemiyorum dedim. Benim fırınım uzak, bana sadece fırının tuğlasını, çimentosunu alın, biz gerisini yaparız dedim. Onlar da tamam dediler.

Daha da yapacaklar. Bunun yanında bizim lağımımız var, dışarıya çıkacak, onu yaparız dediler. Her seferinde söyledik daha kepçe gelecek, iki seneden beri yapmadılar, verdikleri sözü tutmadılar. Başka bir istediğimiz yok. Onlar söz verdiler bize fırın yapalım diye, ama verdikleri söz orada kaldı. Sözlerini tutmadılar. Bir arayıp teşekkür bile etmediler. Bana mitingde onu söyle, bunu söyle demediler, derdini anlat sadece dediler. Ben de orada sadece yaşadıklarımı, derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. Ne AK Parti’yi ne de CHP’yi. Ben sadece o gün yaşadığımız durumu anlattım. Ben pazarcılık yaşıyorum. Devamlı ekmek, sebze satıyorum. İşte orada pazarda belediye başkanı beni pazarda görmüş. Ensar Aytekin’i aramış, halktan birini çıkaralım konuşturalım, derdini anlatsın demiş, Öylelikle ben mitingde yer aldım” diye konuştu.

CHP’Lİ ARKADAŞLARINA ÇAĞRI YAPTI

Eşi Esma Ay ile birlikte AK Parti’ye üye olan Gürdal Ay ise CHP’lilerin kendilerine verdikleri sözleri yerine getirmedikleri için AK Parti’ye katıldıklarını dile getirdi. Gürdal Ay, “Mitingde birisinin konuşması gerekiyormuş, onun için de eşimi seçmişler. Demişler ki konuşur musunuz. Hanım burada Balya Belediye Başkanı Sayın Orhan Gaga’nın yanına çıkmış, yanında da Ensar Aytekin diye bir milletvekili var. Bunlar eşime söz vermişler; işte karma makinası alalım size, bir şekilde yardımcı olalım, bir de fırın yapalım diye. Ama maalesef aynı Kılıçdaroğlu gibi verdikleri sözde durmadılar. Gerçek bu. Bu saatten sonra da inşallah AK Parti saflarında onlarla yürümeye devam edeceğim. Bunların verdikleri sözleri yerine getirmemeleri AK Parti’ye geçmemizde etkili oldu. Başka da hiçbir şey değil. Ben yıllarca CHP’ye oy vermiş bir insanım. Ama hamasetten başka maalesef hiçbir şeyleri yok. Yani her şeye karşı, her şeye muhalefet. Ama verdikleri sözü yerine getirmemek hepsinden daha kötüsü. Sözlerini hatırlatmak için kendilerini aradığımızda daha sonra tekrar arayacağım diye mesaj gönderiyorlar. Yani bize cevap dahi vermediler. Buraya gelip AK Parti’ye üye olurken kimsenin etkisinde kalmadık, kimse bana AK Parti’ye üye ol falan demedi. Ben yanlışlıkları gördüğüm için kendim gelerek buraya üye oldum. Yani kimsenin etkisinde kalarak veya herhangi birisinin dikte etmesiyle buraya gelmiş birisi asla değilim” ifadelerini kullandı.

CHP’li arkadaşlarına da seslenen Gürdal Ay, “Ben eski CHP’li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; yani bizim CHP’yle yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız bunu. Arayıp bir kere bile teşekkür etmediler. Yani ahde vefaları hiç yok” dedi.

AK PARTİ BALYA İLÇE BAŞKANI CÜNEYT ÇALIŞKAN: “AK PARTİ AİLEMİZE KATILDILAR”

AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan ise Esma ve Gürdal Ay çiftinin kimsenin yönlendirmesi olmadan partilerine katıldıklarını belirtti.

Çalışkan, “24 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Balıkesir’e gelip mitinginde Esma Ablamıza söz hakkı verip de orada bazı şeyleri söyletmesinden dolayı halkımıza hitap etmesiyle ilçemizde ve Balıkesir yerelinde büyük bir algıya sebebiyet vermiştir. Burada Esma Hanım ve Gürdal Bey bunları yaptıkları halde boş bırakılarak, devamını getirmedikleri için ve CHP’nin şu anda ülkede yapmış olduğu yalan algıyla yürüdüğünü gördükleri için AK Parti ailemize ve bize gelmişlerdir. Bizden hiçbir talepleri olmamıştır. Sadece bize “biz de AK Parti ailesine gelerek, sizin içinizde olmak istiyoruz, sizinle beraber Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la yol yürümek istiyoruz” dediler. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Bundan sonraki hizmetlerimizde daha şevkle ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

(İHA)

