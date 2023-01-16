Kılıçdaroğlu son vaadini açıkladı: O ücreti 6 ay sonra kaldıracağız

Seçimlere az bir süre partiler kampanyalarını hızlandırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan siyasilerden biri olan CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda yapacakları faaliyetleri Twitter'dan duyurmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu son açıklamasında yurt dışı harçlarının kaldırılacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında, "Yurt dışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek." ifadelerini kullandı.