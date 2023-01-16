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  4. Kılıçdaroğlu son vaadini açıkladı: O ücreti 6 ay sonra kaldıracağız

Kılıçdaroğlu son vaadini açıkladı: O ücreti 6 ay sonra kaldıracağız

16.01.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidara gelmeleri halinde yurt dışına çıkış harçlarını kaldıracağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu son vaadini açıkladı: O ücreti 6 ay sonra kaldıracağız

Seçimlere az bir süre partiler kampanyalarını hızlandırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan siyasilerden biri olan CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda yapacakları faaliyetleri Twitter'dan duyurmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu son açıklamasında yurt dışı harçlarının kaldırılacağını açıkladı.

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Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında, "Yurt dışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek." ifadelerini kullandı.

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sosyal medya Kemal Kılıçdaroğlu harç

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