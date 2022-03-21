Kemik ağrılarına iyi gelecek 8 mucizevi yiyecek

Kemik ağrılarına neden olan birçok etken bulunuyor. Günümüzde her yaştan insan zaman zaman kemik ağrıları yaşıyor. Kemik ağrılarının önüne geçmek için daha dik durmak ve hareketsiz yaşamdan uzaklaşmak gerekiyor. Posta’nın haberine göre aşağıdaki gıdaları tüketerek dayanılmaz kemik ağrılarınızı hafifletip ağrı sorununuzu çözebilirsiniz.

CHİA TOHUMU

Bol miktarda omega-3 yağı içeren Chia tohumu, yangıyı hafifletir. Son dönemin en 'moda' besinlerinden biri olan bu 'süper-tohum', hazmı yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanızı da sağlar; böylece şeker krizlerini azaltır.

TURUNCU SEBZELER

Havuç, balkabağı ve tatlı patates gibi turuncu sebzeler, karetonoid açısından son derece zengin. Beta-karoten gibi karetonoidler, bağışıklık sisteminin iyi çalışması için şart. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı etkileri ve göze iyi gelmeleriyle biliniyorlar.

PANCAR

Pancar, antioksidan özelliği bulunan betalain isimli madde nedeniyle ağrılara çok yararlı. Betalain, kalbi de koruyor.

YEŞİL SEBZELER

Pazı, lahana ve ıspanak gibi 'yeşil'lerden yüksek miktarda karetonoid ve flavonoid fışkırıyor! Bu iki antioksidan, iltihabı/yangıyı azaltmaya birebir. Aynı zamanda kas ve kemiklere yararlı olan, ağrıyı azaltan magnezyum açısından da çok zenginler.

KIRMIZI LAHANA

Bolca antosiyanin içeren kırmızı lahana, aynı zamanda bir C vitamini deposu. Kırmızı lahana, kanser ve kalp hastalıklarına karşı da güçlü bir savaşçı.

YAĞLI BALIKLAR

Somon, uskumru, sardalye, ançuez ve ringa gibi EPA ve DHA isimli omega-3 yağlarını içeren balıklar sadece kalp sağlığı için değil, yangıya karşı da birebir. Bu balıklar D vitamini açısından da zengin. D vitaminin, bağışıklık sisteminin dengelenmesini sağlayarak kronik yangıyla savaştığı biliniyor.

DUTSU MEYVELER

Güçlü bir antioksidan olan antosiyanin maddesinden içeren dut, böğürtlen, çilek gibi meyveler yangıyı azaltır ve ağrıları hafifletir.

ANANAS

Ananas, vücudun enflamasyonu atmasını sağlayan bromelayin isimli bir enzimler bileşimini içeriyor. Artık Türkiye'de bazı marketlerde de dilimlenmiş halde satılıyor; kemik ağrılarını azaltmak için denemeye değer!



