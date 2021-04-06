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Kenan Evren öldü, emekli paşalar Bodrum'u terk etti

06.04.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'in ölümünün ardından, 28 Şubat postmodern darbesinin mimarı paşalar da Bodrum’u terk etti. Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak'ın milyon dolarlık evinde ise sessizlik hakimken Özkasnak’ın nerede yaşadığı ise bilinmiyor.

28 Şubat’ın mimarlarından Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı ve Erol Özkasnak uzun yıllar Bodrum’da yaşadı. Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Evren ile birlikte yaklaşık 20 yıldan uzun bir süre Bodrum’da ikamet etti.

Kenan Evren’in ardından Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı da Bodrum’dan ayrıldı.

Erol Özkasnak ise 28 Şubat soruşturmasının ardından gözaltına alındıktan sonra bir daha Bodrum’a uğramadı.

28 Şubat soruşturmasından ismi geçen birçok üst rütbeli asker de soruşturma sonrasında Bodrum’a bir daha gelmedi.

ÖZKASNAK'IN EVİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Gümüşkaya Sitesindeki lüks villasında gözaltına alınmıştı.

2012 yılındaki olaydan sonra Özkasnak bir daha Bodrum’daki evine uğramadı.

Çürümeye terk edilen milyon dolarlık evde ise sessizlik hakim.

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NEREDE YAĞAŞADIĞI BİLİNMİYOR

Özkasnak’ın nerede yaşadığı ise bilinmiyor.

(İHA)

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Bodrum

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