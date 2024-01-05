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  4. Kendall Jenner minik tanga bikinisiyle poz verdi: Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Kendall Jenner minik tanga bikinisiyle poz verdi: Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

05.01.2024 12:41 | Son Güncelleme:
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Sütyen sevmeyen ünlüler arasında yer alan Kendall Jenner bikinili pozuyla yine adından söz ettirdi. Yılbaşı tatili için Barbados'a tatile giden ünlü model bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sosyal medyayı salladı.

Yaptığı cesur paylaşımlarla ve özel hayatıyla ilgili sık sık gündeme gelen Kendall Jenner son paylaşımıyla da gündeme geldi.

28 yaşındaki model, 27 yaşındaki Hailey ile Barbados'ta bir plajda poz verirken yine hayranlarını mest etti.

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Jenner, uyumlu üçgen üst kısmı olan beyaz ve kırmızı bikini giydi ve kalçasını ve düz göbeğini ortaya çıkardı.

Podyum yıldızı ayrıca bir ağaç gövdesinin üzerinde durup, yüzü öne dönük olarak poz verdi.

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Kendall, nemli saçlarını kısmen yukarıda tutarak makyajsız kalmayı tercih etti ve ışıltılı bir görünüm için yüzükler ve küpeler ekledi.

Yıldız, yeni yıla Barbados'ta arkadaşları Justin ve Hailey Bieber ile birlikte girdi.


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